Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”

El supuesto fraude con casas vacacionales en Mallorca que se destapó este verano parece que sigue más vivo que nunca. “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie todavía”, se queja una perjudicada, que es la responsable de una finca rústica en un enclave idílico, en s’Amarador, en Santanyí, dedicada al alquiler turístico y a la que la empresa inmobiliaria Fincaurlaub.de debe 23.500 euros.

“No nos ha llamado en este último mes, no se ha puesto en contacto con nosotros. Dijo que abonaría el dinero que nos debe a principios de septiembre y no ha cumplido”, se lamenta la afectada, una ciudadana mallorquina, que junto a su marido ya han contactado con un abogado de la isla. Ambos estudian interponer una querella por estafa. “Los hechos son graves y hay más gente afectada”, destaca la mujer, haciendo referencia al propietario del portal inmobiliario, con sede en Múnich.

“Nosotros seguimos sin cobrar. Y mucha gente se ha quedado en Alemania con la maleta en la mano sin poder venir a Mallorca de vacaciones”, insiste la perjudicada.

La agencia que ahora está bajo sospecha actúa como intermediaria entre los turistas que visitan la isla y los dueños de las viviendas vacacionales. El portal inmobiliario germano oferta muchas casas vacacionales, sobre todo de lujo. Además de propiedades en Baleares, dispone de un amplio catálogo de inmuebles en zonas turísticas de la península y también en los Alpes.

Normalmente, los clientes pagan por adelantado a la empresa para reservar su casa vacacional. Suelen ser elevadas sumas de dinero, ya que se trata de exclusivas fincas rústicas. El pasado mes de agosto saltó el escándalo al conocerse que varios propietarios de las casas no habían recibido el dinero que les correspondía por el alquiler turístico. Algunos de los arrendamientos y reservas se cancelaron, pese a que los turistas ya habían pagado, por lo que estos se quedaron sin sus ansiadas vacaciones.

“La página web de la agencia sigue abierta. Se pueden consultar los anuncios de las casas vacacionales y las fotos, aunque creo que no se puede efectuar una reserva. Todo parece muy serio, es como si fuera una fachada”, advierte una de las personas afectadas.

“No somos los únicos perjudicados. Nosotros tenemos unos inquilinos que en total ya llevan pagados 30.000 euros porque se quedaban dos meses en la isla. Ellos tienen todo el derecho del mundo a estar en la finca con todo lo que han pagado”, reconoce la mujer.

Por su parte, el dueño del portal inmobiliario alemán Fincaurlaub.de, el empresario Jochen Schmidt, sobre el que recaen las principales sospechas por el impago a clientes y a propietarios de estas fincas rústicas, ha manifestado a este diario que va a abonar el dinero pendiente como muy tarde el próximo 15 de octubre. “Todos recibirán su dinero a más tardar el 15 de octubre de 2025”, ha asegurado desde Alemania. “Me pondré en contacto con los afectados”, ha agregado.

A mediados de agosto, Schmidt avanzó que en catorce días iba abonar las cantidades que adeudaba, cosa que no ha ocurrido. “Esto no es una estafa ni malversación de fondos”, aclaró. “No es tan fácil solucionarlo, pero ya estamos al final”, ha admitido.

Hace un mes, el empresario indicó que contaban con un inversor que iba a intervenir. Scmidt reconoció que la mercantil había atravesado por problemas económicos en los últimos años. Según su versión, el dinero obtenido se había dedicado a amortiguar las pérdidas económicas que tuvieron en 2023.

Mientras tanto, en Mallorca varios perjudicados esperan con incertidumbre. “La oficina que tenía la empresa en Santa Ponça sigue cerrada”, alerta una afectada.