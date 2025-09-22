Las familias del colegio de Son Sardina llevarán mañana a sus hijos al colegio al confirmar que el profesor Roldán está de baja médica

Los niños del colegio Maria Antònia Salvà, de Son Sardina, vuelven mañana a las clases para iniciar el curso escolar. Regresan después de que las familias han conocido hoy que el profesor Miquel Roldán, condenado por acosar a un alumno, ha presentado un documento que certifica su baja médica. Por lo tanto, dan por terminada esta huelga.

La decisión de que los niños, nueve días después de iniciarse las clases, vuelvan a las aulas y empiecen el curso se ha acordado esta tarde en un acuerdo unánime de las familias de los alumnos. Los padres, desde que el pasado día 10 empezara el curso, no han permitido que sus hijos coincidieran en el centro de Son Sardina con un profesor, al que ya conocían desde el año 2021 y al que habían denunciado en algunas ocasiones porque intentaba contactar con los alumnos fuera del horario escolar.

El regreso a las aulas ha sido anunciado esta noche por la abogada Carmen López, que representa a los padres y por Biel Cardona, que ha actuado como portavoz de las familias.

Carmen López ha agradecido el esfuerzo que han realizado las familias por lo que ha supuesto tener a sus hijos, en pleno curso escolar, tantos días en sus domicilios. “No es fácil que entiendan que otros niños ya han empezado el curso y ellos no”, resaltó la letrada.

“Hoy la situación ha cambiado, pero el problema no se ha solucionado, porque oficialmente Miquel Roldán sigue siendo profesor del colegio Maria Antònia Salvà”, señaló la abogada, que calificó la situación de “punto y aparte”. Y en este sentido resaltó que, si dentro de los próximos días, o las próximas semanas, Roldán se da de alta y se reincorpore al trabajo en el colegio, los padres se plantearían en ese momento adoptar la misma medida que han seguido en este inicio de curso, es decir, no llevar a sus hijos al centro de Son Sardina.

López ha sido quien ha explicado que en cursos anteriores, cuando Roldán ya estuvo trabajando en este colegio, algunos niños ya relataban el “comportamiento extraño de este profesor”, porque intentaba ponerse en contacto con muchos de ellos fuera del horario escolar. Esta situación fue denunciada ante el propio colegio, e incluso en algún caso ante la conselleria de Educación. “Esta situación (el retraso en el inicio del curso) nunca debió producirse. Son unos hechos que se han venido repitiendo varios años seguidos y no se ha buscado una solución”.

La letrada ha dejado claro que la decisión de los padres de no permitir que sus hijos recibieran clase por el profesor Roldán “no tiene nada que ver con la sentencia que le condenó por el acoso a un alumno. Años antes otras familias ya tuvieron que bloquearle” por la insistencia que tenía con sus hijos.

La abogada quiso tener palabras de agradecimiento hacia los docentes del colegio de Son Sardina, que también se han visto afectados por esta anómala situación. Y recordó que es la primera que se toma una decisión tan contundente como la de no permitir que unos menores inicien el curso escolar, por la presencia de este polémico profesor, con el apoyo unánime de todas las familias.

Aunque la Conselleria no ha podido informar oficialmente que Roldán ha presentado una baja médica, al tratarse de una información restringida, los padres han podido confirmar que esta información era cierta y, por lo tanto, este polémico profesor no estará en el centro cuando los niños, mañana por la mañana, regresen al colegio de Son Sardina para empezar, aunque con muchos días de retraso, este curso escolar.

Biel Cardona, el portavoz de las familias, también ha querido agradecer todo el apoyo que han recibido. Ha recordado que la protección de la integridad de los niños es la principal prioridad. Y ha explicado que, si el tema no se hubiera resuelto, las familias se habrían planteado que sus hijos recibieron clase en otros centros. Una situación que tampoco descartan si en los próximos días, o próximas semanas, Miquel Roldán recibe el alta médica e intente reincorporarse a su trabajo de docente.

Precisamente, Roldán ha acudido al médico de cabecera para que le concediera la baja médica, en la misma fecha que la Mesa Paritaria acordara que el profesor debía someterse a una revisión para conocer su estado de salud y sobre todo para valorar si su trabajo profesional como docente podía poner en peligro la integridad de algún alumno. Sin embargo, al recibir dicho certificado, la Conselleria no le ha podido notificar dicha decisión.

Los padres han confirmado que no conocen, ni la razón médica que justifica esta baja laboral, ni el tiempo que se calcula para recibir el alta.

No es la primera vez que Roldán se da de baja en pleno curso escolar. Ya lo hizo el año pasado cuando trabajaba en el colegio de Plà de na Tessa. Regresó a las clases cuando el curso estaba a punto de terminar.

El portavoz de los padres ha confirmado que Roldán intentó ponerse en contacto con ellos, a través de un correo electrónico. Se supone que pretendía transmitirle su versión de los hechos. Sin embargo, las familias rechazaron cualquier tipo de contacto con este docente, ni siquiera escrito, y le comunicaron que si era necesario que su abogado se comunicara con la letrado que les representa, pero no lo ha hecho. “No hace falta que nos dé ninguna explicación. Por desgracia lo conocemos muy bien a este señor”, concluyó el portavoz de las familias.