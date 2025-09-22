Un estudio en Baleares descubre mutaciones en el “ADN oscuro” vinculadas a tumores cerebrales
Investigadores del Idisba hallan alteraciones genéticas que podrían explicar la agresividad del glioblastoma y abrir nuevas vías de diagnóstico y tratamiento
Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) ha revelado mutaciones ocultas en zonas poco exploradas del ADN humano, conocidas como “ADN oscuro”, que podrían impulsar la progresión de tumores cerebrales agresivos. El hallazgo, publicado en la revista Genes & Diseases, abre la puerta a mejorar el diagnóstico y diseñar terapias más personalizadas.
El equipo internacional liderado por el doctor Diego Marzese, junto a la investigadora predoctoral Sandra Iñiguez Muñoz como primera autora, ha detectado cambios genéticos en estas regiones que podrían explicar por qué el glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo, resulta tan difícil de tratar.
Un avance clave en oncología de precisión
Aunque la mayor parte de la investigación en cáncer se ha centrado en los genes —que representan solo el 2 % del ADN—, este trabajo demuestra que el 98 % restante, el ADN no codificante, también puede albergar mutaciones relevantes.
“Estamos empezando a descifrar los mecanismos ocultos que hacen al glioblastoma tan agresivo; conocer cómo se activa desde lo más profundo del ADN nos acerca a comprender su naturaleza y a encontrar nuevas formas de hacerle frente”, explicó Iñiguez Muñoz.
El glioblastoma es una enfermedad devastadora: la supervivencia media de los pacientes no supera los 15 meses incluso con los tratamientos actuales. Según el Idisba, las mutaciones descubiertas en el ADN oscuro podrían estar activando mecanismos que favorecen el crecimiento del tumor y su resistencia a las terapias.
Para llegar a estas conclusiones, se analizaron muestras de pacientes tratados en la Universidad de Uppsala (Suecia), comparando tumores con tejido sano. Las mutaciones se repetían en distintos pacientes y estaban ausentes en zonas no cancerosas, lo que refuerza su importancia biológica.
Este estudio complementa investigaciones previas del Idisba y consolida a Baleares como referente en oncología de precisión y en el análisis del ADN no codificante, tradicionalmente conocido como “ADN basura” pero ahora reconocido como clave en la regulación genética.
