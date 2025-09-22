El docente Miquel Roldán está de baja desde hoy y el proceso de Riesgos Laborales queda paralizado

Miquel Roldán está desde hoy en situación de baja laboral, lo que paraliza el proceso de Riesgos Laborales. El mismo día que la mesa paritaria ha autorizado la revisión del estado de salud del docente, él ha acudido al médico de cabecera y se le ha concedido una incapacidad tempora. Educación no puede notificarle la resolución de la mesa ni citarlo para la revisión médica hasta que vuelva a estar en activo. El curso pasado, cuando tenía plaza en el colegio Gabriel Janer Manila, el maestro ya estuvo de baja ocho meses.

Esta mañana la mesa paritaria ha acordado que Roldán, que fue condenado en 2024 por acoso a un menor que había sido alumno suyo, debía pasar el servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que se evaluara su estado de salud y determinar así si ejercer su trabajo como docente puede suponer un riesgo para él o para terceras personas. Al comenzar el curso, con plaza esta vez en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, y generarse una gran protesta de las familias (que llevan nueve días de huelga y sin llevar a sus hijos a clase), Riegos Laborales citó a todo el claustro, que también está acusando la tensión vivida estos días (hoy mismo varios docentes estaban precisamente allí). Roldán ha sido el único que no ha respondido a esta llamada.

La baja médica de Roldán llega el día en que la mesa paritaria ha tomado esta decisión inédita en la historia de la educación de Baleares, y tres días después de que el maestro colgara en su blog un relato en el que mezcla realidad y ficción sobre lo sucedido desde que empezaron las clases, un texto que ha acompañado de una supuesta conversación grabada con el padre del menor que sufrió el acoso por su parte. El maestro ha escrito un libro en el que da su versión de lo sucedido (lo está promocionando estos días) y tiene recurrida la sentencia (que en cualquier caso no lo inhabilitó como docente). Además tiene presentado un contencioso contra la Conselleria porque estuvo excluido de la bolsa de interinos durante ocho meses.

El curso pasado los padres del Janer Manila también protestaron por su presencia en el centro. El maestro permaneció de baja desde septiembre hasta mayo. Este año ha vuelto ha participar en el proceso de adjudicación de plazas a interios y se le otorgó cubrir la sustitución de una tutora en el Maria Antònia Salvà. Las familias de este colegio, además de la huelga, han iniciado su propia batalla legal con una abogada y esta tarde informarán de su postura después de los acontecimientos del día de hoy.