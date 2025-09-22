Diabetes: una enfermedad también cerebral

Hasta ahora, la diabetes tipo 2 se asociaba sobre todo al corazón, los riñones o la circulación. Era «la enfermedad del azúcar», un problema metabólico que había que vigilar para evitar infartos, insuficiencia renal o pérdida de visión. Pero un estudio reciente de la Universitat de les Illes Balears ha puesto el foco en un órgano menos esperado: el cerebro. La tesis doctoral de Antelm Pujol Calafat demuestra que esta dolencia también puede acelerar el deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de demencia, un descubrimiento que obliga a replantear la forma de entender y tratar la enfermedad.

El hallazgo central es tan contundente como preocupante. Más de la mitad de los pacientes mayores de 60 años con diabetes tipo 2 presentan algún grado de deterioro cognitivo. Este dato cobra aún mayor relevancia si se considera que entre un 40 y un 50% de las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve acaban desarrollando demencia en los años siguientes. En la práctica, esto significa que la diabetes no solo amenaza al corazón o a los riñones: también roba la memoria y la autonomía personal. Tal y como resume el propio investigador, «controlamos el azúcar en sangre, pero casi nunca la memoria. Y ese vacío tiene consecuencias».

Factores de riesgo clínicos y bioquímicos para padecer deterioro cognitivo en personas mayores con diabetes mellitus tipo 2 / Fuente Antellm Pujol Calafat

Envejecimiento acelerado

El trabajo plantea la siguiente hipótesis: la diabetes tipo 2 actúa como un modelo de envejecimiento acelerado. La hiperglucemia crónica genera un ambiente biológico marcado por la inflamación y el estrés oxidativo, condiciones que dañan progresivamente los órganos. El cerebro no escapa a este proceso. Las neuronas expuestas a este entorno patológico muestran mayor vulnerabilidad y se deterioran más rápido que en individuos sanos.

La investigación explora mecanismos que hasta ahora habían recibido poca atención. Entre ellos se encuentra la alteración del metabolismo del hierro y un proceso denominado ferroptosis, un tipo de muerte celular asociada a la acumulación de hierro en los tejidos. Estas alteraciones metabólicas podrían explicar la conexión entre la diabetes y la neurodegeneración. Bajo esta perspectiva, el paciente diabético envejece antes y peor, y su cerebro se convierte en un órgano especialmente frágil.

El valor del FIB-4

Si el deterioro cognitivo es tan frecuente entre los diabéticos, la cuestión clave es cómo identificar a los pacientes en riesgo antes de que sea demasiado tarde. La respuesta, según los hallazgos de la tesis, puede encontrarse en una herramienta tan sencilla como un análisis de sangre rutinario.

El índice FIB-4, creado originalmente para estimar el riesgo de fibrosis hepática, ha mostrado ser un marcador eficaz del riesgo de deterioro cognitivo en diabéticos. Los resultados indican que valores superiores a 1,67 se asocian con un incremento notable del riesgo de problemas de memoria y de atención. La gran ventaja de este índice es que se calcula a partir de datos clínicos básicos, como transaminasas, recuento de plaquetas y edad del paciente, lo que lo convierte en una herramienta accesible para la atención primaria.

En la práctica, el FIB-4 permitiría que los médicos de familia seleccionaran a los pacientes de mayor riesgo y les aplicaran pruebas cognitivas específicas. Esta estrategia evita el cribado universal, que sería inviable por costes y recursos, y concentra los esfuerzos allí donde más se necesitan. La investigación también apunta que la presencia de enfermedad renal crónica y determinados patrones dietéticos, en particular una dieta con exceso de carbohidratos y déficit de proteínas, aumentan la probabilidad de deterioro cognitivo.

El papel del fitato

Uno de los apartados más novedosos de la tesis se centra en el papel de la alimentación como modulador de la salud cerebral en pacientes diabéticos. Los datos son claros: no basta con contar calorías. La proporción de nutrientes resulta decisiva. Los pacientes que siguen dietas pobres en proteínas y ricas en carbohidratos muestran peores resultados cognitivos que aquellos con una alimentación más equilibrada.

El fitato, también conocido como ácido fítico, emerge en este contexto como un nutriente clave. Presente en legumbres, cereales integrales y semillas, el fitato constituye un elemento central de la dieta mediterránea tradicional. Sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y de quelación del hierro le otorgan un potencial protector frente al deterioro cognitivo. Además, su consumo habitual se asocia a mejoras en el control glucémico, a una reducción de la hemoglobina glicosilada y a menor calcificación vascular.

Para Pujol, el fitato representa un ejemplo de cómo la nutrición puede convertirse en una herramienta terapéutica de primer nivel. «Es un compuesto sencillo, barato y presente en alimentos cotidianos. Su potencial para frenar el deterioro cognitivo en diabéticos es enorme», señala el investigador.

Fuentes naturales de fitato / Fuente: Blanca Gelabert

Un ensayo clínico en marcha

Los hallazgos teóricos han dado paso a la práctica. Actualmente se desarrolla un ensayo clínico multidisciplinar que evalúa si la suplementación con fitato puede frenar la progresión del deterioro cognitivo en pacientes con diabetes tipo 2.

Un total de 80 participantes con deterioro cognitivo leve forman parte de este estudio, que combina la evaluación de parámetros metabólicos con pruebas neuropsicológicas, imágenes de retina obtenidas y resonancias magnéticas cerebrales. Además, se lleva un control detallado de la dieta y del estilo de vida. Si las hipótesis se confirman, el fitato podría consolidarse como una intervención dietética de bajo coste y fácil implementación, con capacidad de frenar la evolución hacia la demencia.

La atención primaria

La investigación también aborda el reto de trasladar estos hallazgos al sistema sanitario. La atención primaria será la pieza clave. El cribado universal de la función cognitiva en todos los diabéticos mayores de 60 años no es viable, pero sí lo es una estrategia de estratificación del riesgo que combine datos clínicos rutinarios con pruebas selectivas.

En este modelo, los médicos de familia identificarían a los pacientes más vulnerables utilizando índices como el FIB-4 y, posteriormente, aplicarían pruebas cognitivas breves para confirmar la sospecha. A partir de ahí, podrían recomendar cambios en la dieta, fomentar la actividad física y reforzar la higiene del sueño como primera línea de intervención. La farmacoterapia seguiría siendo importante, pero no debería sustituir la base del tratamiento, que reside en los hábitos de vida saludables.

La tesis advierte de que la continuidad asistencial es un factor determinante. Los pacientes que mantienen el mismo médico de cabecera a lo largo del tiempo tienen mejores resultados en salud. En cambio, la rotación frecuente de profesionales dificulta la aplicación de protocolos de seguimiento, desde el examen del pie diabético hasta el cribado cognitivo planificado. Mejorar la estabilidad de las plantillas y apoyar las condiciones laborales de los equipos sanitarios se revela, así, como un requisito indispensable para que los avances científicos se conviertan en beneficios reales para los pacientes.

Más que controlar el azúcar

El trabajo de Antelm Pujol Calafat ofrece un cambio de paradigma. La diabetes tipo 2 ya no puede entenderse únicamente como una enfermedad metabólica. Debe ser concebida también como una enfermedad cerebral.

«Si logramos detectar a tiempo a los pacientes en riesgo y actuamos con intervenciones sencillas, desde la dieta hasta la suplementación, podremos no solo prolongar la vida, sino también preservar la autonomía y la dignidad de muchísimas personas», concluye Pujol. Su tesis, además de abrir nuevas vías de investigación, lanza un mensaje claro: la lucha contra la diabetes es también una lucha por la memoria y por la calidad de vida en el envejecimiento.

¡Pon a prueba tu cerebro!

El Mini-Cog es una prueba breve que utilizan los profesionales de la salud para valorar la memoria y otras funciones cognitivas de manera rápida y sencilla. No se trata de un diagnóstico, sino de una herramienta de cribado que orienta sobre la necesidad de realizar evaluaciones más completas. Su aplicación combina dos ejercicios básicos: memorizar tres palabras, dibujar un reloj analógico que marque una hora concreta (en este caso las once y diez) y, finalmente, repetir las palabras recordadas. Con ello se exploran tanto la memoria inmediata como la capacidad de organización y planificación, funciones esenciales en la vida cotidiana.

Mini-Cog / Fuente: Blanca Gelabert

Este test dura solo unos minutos y resulta útil como parte de la exploración en una consulta médica. Sin embargo, también puede presentarse como un ejercicio de divulgación que cualquiera puede probar en casa, casi como un reto de memoria y atención. ¿Te animas?