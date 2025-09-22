El Consell de Mallorca no contempla por ahora acoger a los dos primeros menores migrantes de Canarias

El Consell de Mallorca no contempla por el momento acoger a los dos primeros menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias que anunció la semana pasada el Gobierno central. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, confía en que estos dos menores finalmente no lleguen a Baleares e insiste en que "no es una cuestión de solidaridad", sino una cuestión de capacidad.

"Nuestros centros están a más del 1.000% de ocupación, no tenemos medios técnicos ni humanos y las entidades nos dicen que tampoco tienen capacidad de seguir atendiendo de manera ilimitada. Tenemos la obligación legal y moral de atender a los niños y niñas que llegan a nuestras costas y no podemos atender de manera digna a los que nos quiere imponer de manera unilateral el Gobierno de España. Tenemos la esperanza de que estos menores no nos lleguen", argumenta Galmés.

Reunión con el delegado del Gobierno

Asimismo, Galmés insiste en la necesidad de que el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, acepte reunirse con los consells insulares y la presidenta del Govern, Marga Prohens, para tratar la cuestión migratoria. "Si tenemos la peor crisis migratoria de la historia de Baleares y no tenemos capacidad para atender a los de fuera, pedimos al delegado del Gobierno que atienda nuestras necesidades y ayude económicamente, con cesión de espacios, y haga entender a Madrid que es necesario la activación de Frontex en nuestras costas para que no mueran más personas en el mar", determina el presidente del Consell.

El Govern recurrirá al traslado

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, anunció el viernes pasado que el Ejecutivo balear recurrirá la primera propuesta de traslado del Gobierno central y avanzó que agotarían “todas las vías” administrativas y judiciales para impedir su llegada.

Costa sostuvo que Baleares vive una “situación dramática” por la presión migratoria y recalcó que la negativa del Govern no responde a “un problema de solidaridad, sino de incapacidad absoluta para acoger a más menores”. “No podemos más. No tenemos espacios ni profesionales para atender a estos jóvenes. El sistema está en colapso”, afirmó

Según Costa, la comunicación oficial del Gobierno indica que “vendrán los primeros dos menores”, aunque Baleares aún desconoce la fecha exacta de su llegada. “No tenemos ni idea de cuándo llegarán”, señaló. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico continúa habilitando espacios para acoger a menores que llegan directamente a las islas, pero no para los que forman parte de un reparto estatal: “Ya trabajamos con Son Tous para atender a los que llegan aquí, no para acoger más de otras comunidades”.