Carles Vergés, podólogo: «En Asia todos caminan con chanclas y no he visto más deformidades que aquí»

«Siempre que vengo a Mallorca lo hago con gusto; las Baleares son como hermanas para mí». El podólogo catalán y expresidente de la European Council of Podiatrists (ECP), Carles Vergés, ha venido unos días a la isla para impartir seminarios de formación en colaboración con el Col·legi de Podòlegs de les Illes Balears. La entrevista tiene lugar en el mítico Bar Tulsa de Palma, donde Vergés está acompañado por su hija Alba, quien también ha seguido sus pasos, convirtiéndose en podóloga y trabajando codo a codo con él en una clínica en Barcelona.

¿Qué le ha llevado a Mallorca?

No es la primera vez que vengo. Colaboro activamente con el Col·legi de Podòlegs de les Illes Balears y he venido a impartir charlas y seminarios de formación, además, por supuesto, para conocer la isla.

¿Por qué se convirtió en un podólogo?

La directora de la escuela de podología era mi podóloga cuando era pequeño y, al ver que me interesaba la salud, me lo recomendó. Se lo agradezco porque me descubrió una profesión que me ha apasionado. Estudié en la Universitat de Barcelona y soy enfermero, ya que fui de la última promoción que debía estudiar tres años de enfermería y dos de podología.

¿Cómo llegó a presidente de la European Council of Podiatrists?

Me propusieron si quería hacerme cargo de la presidencia y acepté; disfruté mucho esa etapa. Nuestra función era intentar unificar los criterios en Europa. En medicina y enfermería existen directrices generales, pero en nuestro campo la realidad es un desastre.

¿Por qué es un desastre?

Cada país tiene un nivel formativo diferente, siendo Reino Unido y España los que tienen un nivel más alto. Se debería crear un acuerdo común de formación y modificar los planes educativos para que se puedan conseguir las mismas competencias profesionales. Es complicado, pero la situación actual es absurda, porque la Unión Europea se encarga, entre otras cosas, de la libre circulación de profesionales y no se entiende que haya este desgavell profesional.

¿Cuál es la importancia del pie en el cuerpo humano?

El desarrollo de la marcha bípeda se dio gracias a la evolución del pie. Poder ponerse de pie libera las manos, y eso en el cambio geográfico de esa época, al pasar de la selva a la sabana, fue fundamental para sobrevivir.

¿Cómo han evolucionado las cirugías de pie?

Mucho. Antes se hacían por estética y ahora por salud. Se busca la funcionalidad antes de que el pie quede bonito. También han cambiado los tipos de cirugía y la recuperación es más rápida. La gente puede marcharse caminando de algunas operaciones que antes requerían semanas en la cama. Antiguamente se pensaba en el pie como el hermano pequeño del cuerpo y poca gente operaba el pie.

¿Qué problemas puede llevar en el día a día caminar con chanclas?

Profesionalmente me molesta la información errónea que se da. Es cierto que una sandalia da menos protección, pero no hay ninguna evidencia científica que diga que usar chanclas provoca dedos en garra. No digo que no pueda ser, pero no hay evidencia. En Asia todos caminan con chanclas y no he visto más deformidades que aquí. Para hacerciertas afirmaciones hay que tener evidencias.

¿Cuál es la importancia de los zapatos?

Muy grande. Entendemos el zapato como un elemento social y estético, pero también cumple una función de protección muy importante. Se puede modificar el calzado para corregir disfunciones, y hay tipos de pie que necesitan una forma específica en los zapatos. La suerte es que ahora la gente puede elegir entre un abanico muy amplio de modelos.

¿La gente piensa en la salud a la hora de comprar zapatos?

Precio y estética van por delante de salud en mucos casos. Con el tiempo la comodidad y la salud sustituyen a la estética.

Para finalizar, ¿su hija le ha revisado nunca los pies?

(Sonríe), No, nunca nos hemos revisado los pies mutuamente. Pero deseo que cuando sea mayor y no pueda valerme por mí mismo, ella sí me los arregle.