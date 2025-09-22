Cañadas reta a Idoia Ribas a ir a la justicia si tiene pruebas sobre desvío de fondos en Vox

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha retado a su antecesora y excompañera de partido, Idoia Ribas, a acudir a la justicia si dispone de pruebas que respalden su acusación de que el grupo parlamentario desvía la mitad de sus fondos a la Fundación Disenso para el uso personal de Santiago Abascal.

"Si estando en Vox viese alguna irregularidad no vendría aquí a contárselo a ustedes, iría directamente a los juzgados", declaró Cañadas ante los periodistas al ser preguntada por las denuncias de Ribas.

Transparencia en las cuentas

La portavoz ha evitado profundizar en las acusaciones concretas lanzadas por Ribas, actualmente diputada no adscrita, y ha zanjado el asunto asegurando: "No quiero dar pie a más comedias".

Cañadas también ha atribuido las críticas a Vox al temor por su crecimiento electoral y ha defendido que las cuentas del grupo parlamentario "son muy transparentes y muy claras, y, por supuesto, son públicas".

Por otro lado, Cañadas ha calificado de "criminal" al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de favorecer a los menores inmigrantes no acompañados, a los que tachó de "invasores", en detrimento de los ciudadanos españoles.