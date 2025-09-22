Cañadas reta a Idoia Ribas a ir a la justicia si tiene pruebas sobre desvío de fondos en Vox
La portavoz parlamentaria defiende la transparencia de las cuentas del grupo y acusa a Sánchez de tener un Gobierno “criminal” que favorece a los menores inmigrantes
La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha retado a su antecesora y excompañera de partido, Idoia Ribas, a acudir a la justicia si dispone de pruebas que respalden su acusación de que el grupo parlamentario desvía la mitad de sus fondos a la Fundación Disenso para el uso personal de Santiago Abascal.
"Si estando en Vox viese alguna irregularidad no vendría aquí a contárselo a ustedes, iría directamente a los juzgados", declaró Cañadas ante los periodistas al ser preguntada por las denuncias de Ribas.
Transparencia en las cuentas
La portavoz ha evitado profundizar en las acusaciones concretas lanzadas por Ribas, actualmente diputada no adscrita, y ha zanjado el asunto asegurando: "No quiero dar pie a más comedias".
Cañadas también ha atribuido las críticas a Vox al temor por su crecimiento electoral y ha defendido que las cuentas del grupo parlamentario "son muy transparentes y muy claras, y, por supuesto, son públicas".
Por otro lado, Cañadas ha calificado de "criminal" al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de favorecer a los menores inmigrantes no acompañados, a los que tachó de "invasores", en detrimento de los ciudadanos españoles.
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»
- Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta cien personas
- Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?
- Trabajadoras del hotel Vell Marí de Mallorca que ha cesado su actividad se quejan de impagos
- Maria del Mar Bauzà, joven con sarcoma: «La metástasis avanza rápido y las pruebas tardan mucho, es una enfermedad frustrante»
- Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”