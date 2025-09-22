Los bienes en manos de hombres ricos de Baleares superan en casi un 33% los de las ricas

El valor de los bienes declarados por los ‘hombres ricos’ de Balears a través del Impuesto de Patrimonio es cerca de un 33% superior al que está en manos de las ‘mujeres ricas’ de las islas, según se desprende de los datos facilitados este mes por la Agencia Tributaria estatal respecto a 2023. Y aunque la diferencia respecto a la velocidad es mínima, el de los primeros crecen más rápido que el de ellas.

La información facilitada por la Hacienda española cifra en 19.048,4 millones de euros los bienes declarados por los varones del archipiélago en Patrimonio, mientras que en el caso de las mujeres ese importe se sitúa en los 14.331,1 millones. Y mientras el primero se ha elevado un 8,1% en el plazo de un año, el segundo lo ha hecho un 7,9%.

Si se pone la lupa sobre los bienes inmuebles, como en el caso de las viviendas, los declarados por los contribuyentes masculinos por la vía del citado tributo tenían un valor en 2023 de 4.317,3 millones de euros, mientras que los que están en manos de mujeres se cifran en 4.165,3 millones.

Dinero y acciones

La partida más importante es la relativa al capital mobiliario, apartado que agrupa desde la deuda pública a las acciones en bolsa o los depósitos bancarios. En este caso, la ‘riqueza’ declarada por los varones se sitúa en los 13.429,7 millones de euros, mientras que la de las mujeres se cifra en 9.259,3 millones, es decir, que la primera es un 45% superior a la segunda, acentuando la diferencia existente en relación con el conjunto de propiedades.

El valor de los inmuebles declarados por hombres supera al de las mujeres / P.J. Oliver

De este grupo se puede señalar que el valor del dinero depositado en las entidades financieras asciende a 1.453,3 millones de euros en el caso de los hombres y a 1.337 millones por lo que respecta a las mujeres, y la diferencia en la media por contribuyente es limitada, ya que en el caso de ellos se cifra en 311.146 euros por cabeza, mientras que en el de ellas esa cifra es de 310.656.

Vehículos y joyas

Donde la diferencia se dispara es en la declaración de los bienes suntuarios, categoría que agrupa desde vehículos de alta gama a embarcaciones de recreo, joyas, pieles, antigüedades y obras de arte, por citar algunos ejemplos.

El valor de las propiedades de este tipo que declararon en el archipiélago los hombres se cifra en 52,3 millones de euros, mientras que en el caso de las mujeres ese importe es de 19,2 millones, es decir, las de los primeros más que duplica las de ellas, aunque hay que señalar que la cifra de declarantes es también muy superior en el primer grupo respecto al segundo.

De este modo, si los hombres informan a Hacienda de que el valor medio de los bienes suntuarios de cada uno es de 62.548 euros, en las mujeres el importe medio es de 40.471.

Más peso femenino

En el único gran grupo en el que las contribuyentes femeninas superan a los masculinos es el de seguros de vida y rentas vitalicias o temporales.

En este caso, los declarados por las mujeres tienen un valor que asciende a 384,8 millones de euros y deja atrás al de los varones, de 361,4 millones.

Dentro del capítulo de otros bienes y derechos de contenido económico, y con carácter más anecdótico, se puede indicar que los saldos en monedas virtuales declarados por los hombres alcanzaron en 2023 un valor en las islas de 23 millones de euros, mientas que en el caso de las mujeres ese importe se limitó a un millón y medio. Un año antes, en este apartado la suma de ambos se limitaba a una cuantía de 6,21 millones de euros.