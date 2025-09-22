Baleares dedica más de 5 millones a las personas con Alzheimer

La conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destinado 5.045.953,11 euros en recursos y proyectos destinados a la atención de personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, así como al apoyo de sus cuidadores y familiares, informó ayer en un comunicado. Se trata de ayudas y conciertos que «permiten garantizar estabilidad y continuidad en los servicios y programas que ofrecen tanto las entidades sociales como la Red Pública de Atención a la Dependencia».

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, el Govern quiso poner el acento en la importancia de cuidar también a quienes cuidan. Por ello, una parte de la inversión se destina a proyectos que ofrecen apoyo a los familiares, como el Punto de atención integral al familiar y seguimiento del usuario de AFAMA, que brinda apoyo directo a los cuidadores y facilita herramientas para que puedan conciliar mejor la vida laboral y personal con la responsabilidad de cuidar a sus seres queridos.

En el marco de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, la Conselleria ha destinado más de 300.000 euros para apoyar proyectos de atención y acompañamiento:

AFAMA Pollença ha recibido 224.336 euros para diversos proyectos, entre los que destacan el Punto de atención integral al familiar y seguimiento del usuario, además de programas de atención transdisciplinaria, transporte para actividades y adecuación tecnológica.

AFAEF (Ibiza y Formentera) ha recibido 111.343,28 euros para proyectos de atención integral, servicios de transporte y programas de apoyo a familias cuidadoras.

Llar de la Memòria ha recibido 15.206 euros para un proyecto de promoción de la autonomía.

Centros de día

Desde el 1 de diciembre de 2023, la Conselleria ha concertado 78 nuevas plazas de centro de día para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, destinando 3.802.889 euros a cuatro años, en los centros Llar de la Memòria y Més Vida. Además, a través del IMAS, se han añadido 30 plazas en el Centro de Día Mente, por un importe de 892.178,10 euros. Todas estas plazas son gratuitas para las familias y representan un recurso esencial para conciliar la vida laboral y personal.