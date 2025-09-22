El principal investigado de Lujo Casa niega las acusaciones pero reconoce que "tenía que haber dado la cara"

El principal acusado de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, ha negado este lunes todas las acusaciones en su contra, se ha declarado inocente y ha insistido en que "no ha estafado a nadie". El empresario ha admitido, sin embargo, que fue un error huir a Colombia, en lugar de afrontar la situación: “Tenía que haber dado la cara y hacer suspensión de pagos”, reconoció.

El juicio se ha retomado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma con la declaración de García Roldán, considerado el cerebro y cabecilla de la trama, que afectó a más de 250 personas.

“Me arrepiento de haberme ido”

El acusado ha explicado que escapó a Colombia tras recibir “amenazas de muerte”, pero asumió que “fue un error”. “Me dijeron ‘te vamos a matar’, no sabía dónde meterme”, relató.

Durante su declaración negó haber ocultado información a los compradores y justificó el uso de renders en la publicidad de las viviendas porque los planos arquitectónicos eran insuficientes para los clientes. También afirmó que explicó los riesgos a todos los reservantes y que el dinero de las reservas iba destinado a la compra de terrenos.

Asimismo, rechazó haber usado fondos de los clientes para deudas personales y defendió que las transferencias entre cuentas y sociedades no fueron de mala fe. Según dijo, llegó incluso a tener la confianza de una entidad bancaria y llegó a hablar con el hijo de Ana Botín en busca de financiación.

Otros acusados y la petición fiscal

Tras la declaración de García Roldán, conocido como ‘Charly’, se espera la de otros cinco acusados. La Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y una multa de 446.000 euros, mientras que para su socio Michele Pilato pide 10 años de cárcel.

En total, los acusados habrían estafado 3,3 millones de euros a 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban reservando un piso. Con el dinero recaudado se habrían pagado salarios ficticios, servicios de compañía, restaurantes, joyas, vehículos y hasta 712.000 euros en casinos, donde García Roldán acudió en 227 ocasiones.