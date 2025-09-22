Air Nostrum busca en Mallorca tripulantes de cabina de pasajeros para su base en Palma

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, anuncia este lunes que tiene en marcha un nuevo proceso de selección de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) para incorporar a su plantilla en la base de trabajo en Mallorca.

Dentro de la gira que está realizando el equipo de reclutamiento de la aerolínea por diversas localidades vendrán a Palma responsables de la compañía el próximo lunes 29 de septiembre . Se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en la que se ofrecerá a los interesados una visión interna de la compañía y de las características del trabajo.

Las entrevistas con los candidatos serán el lunes 29 de septiembre en el hotel Palma Bellver, la Avenida de Gabriel Roca 11, a las 10.30 horas, señala la compañía.

Los interesados en asistir a los procesos de selección deberán introducir previamente su currículum vitae en la web de la compañía, inscribiéndose en la oferta de jornada de puertas abiertas (http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/), y acudir a la entrevista sin esperar invitación.

Los aspirantes tienen que aportar a su llegada al hotel dos fotos de tamaño carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o, si fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, dos copias del currículo y una certificación de los estudios cursados.

Quienes superen la entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la posibilidad de realizar un curso específico de mes y medio en el que recibirán la formación con la que conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les permitirán realizar su labor en las diferentes aeronaves de la compañía con base en Mallorca.