La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias

Mallorca ha recibido el otoño con un importante cambio de tiempo. Tras un fin de semana de calor, este lunes se han registrado fuertes lluvias y tormentas que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta naranja durante la madrugada y primera hora de este 22 de septiembre.

Los chubascos se mantendrán este martes. Esté domingo la AEMET activó el aviso amarillo en el norte de Mallorca y en la Serra de Tramuntana. Este lunes, han ampliado la alerta al levante de la isla.

La previsión del tiempo para este 23 de septiembre

Este 23 de septiembre la Aemet prevé en Mallorca cielos nubosos con chubascos dispersos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo. Las intensas lluvias dejarán 30 litros por metro cuadrado en una hora en el norte de Mallorca, levante y en la Serra de Tramuntana, activando la alerta amarilla. El aviso estará activo desde las 8 de la mañana hasta la madrugada del miércoles.

Las temperaturas seguirán en descenso y el viento será entre flojo y moderado del norte y nordeste.

El tiempo en Mallorca para el miércoles

Para el miércoles 24 de septiembre la Aemet prevé intervalos nubosos con algún chubasco ocasional que podría ser ocasionalmente fuerte en algunos puntos de la isla de madrugada. Con el paso de las horas el cielo pasará a poco nuboso.

Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento será flojo a moderado de componente norte, tendiendo por la tarde a flojo de dirección variable.