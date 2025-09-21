Son Espases incorpora una técnica pionera para detectar el Alzheimer

El Hospital Universitario Son Espases ha incorporado al sistema sanitario público de Baleares una innovadora técnica de diagnóstico por imagen que permite detectar el Alzheimer en fases muy tempranas.

Se trata de la PET/TC cerebral con amiloide, una prueba que identifica la acumulación de la proteína amiloide beta en el cerebro, un biomarcador clave de esta enfermedad neurodegenerativa.

Según ha informado el centro con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el procedimiento se aplica desde el pasado mes de mayo en el Servicio de Medicina Nuclear, el único público de estas características en las islas.

Esta técnica no invasiva facilita confirmar o descartar la enfermedad cuando los síntomas todavía son leves, lo que posibilita una intervención más temprana y personalizada.

La PET/TC cerebral con amiloide está indicada en pacientes con deterioro cognitivo leve o con síntomas atípicos de demencia, especialmente en menores de 65 años.

También resulta útil para diferenciar el Alzheimer de otras patologías como la demencia frontotemporal o los parkinsonismos atípicos, en los casos en los que el diagnóstico clínico no es concluyente.

La solicitud de esta prueba de neuroimagen la realiza una unidad o consulta monográfica de neurología cognitiva, que evalúa a los pacientes con deterioro cognitivo y determina la idoneidad del estudio.

Posteriormente, el Servicio de Medicina Nuclear lleva a cabo la PET/TC cerebral y se encarga de analizar e interpretar los resultados, que proporcionan información clave para confirmar o descartar la enfermedad de Alzheimer.

Además de mejorar la precisión diagnóstica, esta técnica se convertirá en una herramienta imprescindible para acceder a los nuevos tratamientos que se encuentran en proceso de aprobación en España y que actúan directamente sobre los depósitos de proteína amiloide.

Con esta incorporación, el Hospital Universitario Son Espases considera que «se sitúa a la vanguardia de la innovación médica en Baleares, en línea con las recomendaciones de las sociedades científicas nacionales de neurología y medicina nuclear».

Un PET/TC con amiloide es una prueba de neuroimagen avanzada que combina dos técnicas. Por una parte una tomografía por emisión de positrones, que permite observar procesos biológicos en el cerebro a través de un marcador radiactivo. Y por otra parte, una tomografía computarizada, que ofrece imágenes anatómicas detalladas de las estructuras cerebrales.

Lo que la hace especial esta técnica es que, en este caso, se utiliza un radiofármaco específico que se une a la proteína beta amiloide, una sustancia que se acumula de forma anómala en el cerebro de las personas con Alzheimer, incluso años antes de que aparezcan los síntomas clínicos. De esta forma, el PET/TC con amiloide permite detectar depósitos de amiloide en fases muy iniciales de la enfermedad. También permite confirmar o descartar que un deterioro cognitivo se deba a Alzheimer u otra causa, del mismo modo que diferencia el Alzheimer de otras demencias o patologías neurodegenerativas, con lo que se convierte en una herramienta de diagnóstico precoz que no solo da más seguridad al neurólogo, sino que abre la puerta a terapias personalizadas cuando estén disponibles.