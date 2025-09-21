Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»

Miquel Roldán, el profesor condenado por acoso y cuya incorporación ha desatado una huelga de asistencia en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, ha publicado en su blog una supuesta conversación telefónica en la que el padre de la víctima del caso que detonó la crisis reconocería que su situación «es injusta». La acusación particular rehusó valorar este nuevo episodio y recomendó no hacer caso de la misma. El profesor no respondió a este medio, que trató de contrastar la veracidad del audio en un blog que mezcla realidad y ficción.

El diálogo se habría producido el pasado 10 de septiembre. Según relata Miquel Roldán en su blog, ese día, sobrepasado por la situación, decidió llamar por teléfono a Amado, padre del niño acosado, y grabarlo. Quería que reconociera públicamente aquello que, según el propio docente, había admitido en privado tras la condena y tratar así de «apagar» el incendio. En el audio, que dura algo más de trece minutos, el interlocutor, al que se dirige con el nombre de Amado en dos ocasiones, admite que su declaración en el juicio se vio condicionada por las instrucciones de su representante legal y el ánimo del entorno. «Todo lo que dije es mentira, me pillaron ahí, en fuera de juego, no pude hacer otra cosa» comenta de su intervención en la vista, donde «no estaba nada cómodo» al no poder «decir lo que realmente piensas». «De una cosa que es leve se ha montado una montaña» de forma que «se ha ido de las manos todo» apunta en otro momento. Aunque el padre de la víctima reconoce en la supuesta conversación que hubo testigos que tienen otra visión de lo acontecido y dieron testimonio del acoso con convencimiento, considera que las cosas se han «distorsionado» y concluye: «Es injusto que estés en esta situación». En la despedida, el progenitor se comprometería a buscar una solución, que no ha llegado, por lo que Roldán ha decidido difundir el audio en su blog, sin aclarar el recorrido que piensa darle.

El próximo lunes está prevista la reunión de la comisión paritaria de Educación, donde Administración y sindicatos valorarán si Roldán ha de someterse a un examen psiquiátrico. Las familias estudian vías jurídicas y aseguran que mantendrán la huelga hasta que se les dé una solución que garantice la protección de sus hijos. Roldán fue condenado por acosar a un menor del que había sido profesor, con el que más tarde entabló amistad y jugaba a pádel. El joven quiso cortar la relación por la deriva que iba tomando, pero el docente no lo aceptó y buscó insistentemente su contacto. La condena por acoso, que no le inhabilita para la docencia, no es firme y está pendiente de recurso en el TSJB.