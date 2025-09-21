Hoteleros de Mallorca: Quien tiene un hotel, tiene un tesoro

La popular frase «quien tiene un amigo, tiene un tesoro» puede ser modificada sin problema en Mallorca sustituyendo la palabra ‘amigo’ por la de ‘hotel’, según se reconoce desde la federación que agrupa a este colectivo empresarial. Los datos aportados por la consultora CBRE en su último informe son respaldados por la vicepresidenta ejecutiva de la citada patronal, María José Aguiló.

«Aunque se mantiene el interés de los fondos y socimis, se están realizando más transacciones internas. Las empresas mallorquinas propietarias de establecimientos que llevan en la familia bien desde sus inicios o bien incorporados con posterioridad y que han evolucionado hasta alcanzar un posicionamiento óptimo, gracias a inversiones, al reposicionamiento del producto y al cuidado de la reputación del mismo, están mostrando una preferencia por conservar los activos». O lo que es lo mismo, se resisten a desprenderse de estas propiedades, incluso poniéndolas en otras manos.

La vicepresidenta de la FEHM añade que estos propietarios «si no quieren continuar con el negocio por falta de relevo generacional u otras causas, están optando por negociar la gestión del establecimiento, alcanzando acuerdos con empresas locales. Por esa razón las transacciones de ventas no están teniendo las mismas cifras de años anteriores, porque se quiere mantener la propiedad del inmueble y desvincularse de la parte operativa».

La patronal hotelera subraya la solidez del sector / I. Sutorras

Plaza atractiva

Destaca al respecto que «Mallorca es una plaza muy atractiva para la inversión y específicamente en el sector hotelero que, en los últimos años, ha mostrado gran dinamismo e interés sobre todo para los inversores externos».

Como elemento clave, Aguiló señala las inversiones que se han realizado para actualizar el producto de forma integral, con un salto cualitativo que se registró de la mano de la modificación de la ley turística en 2012.

A la vanguardia

«Los hoteleros hemos aprovechado la oportunidad para estar a la vanguardia y adelantarnos a los competidores, y por ello se ha incrementado el apetito inversor en Balears», afirma esta portavoz empresarial.

Añade que ahora el objetivo es crecer «adecuadamente», en el valor, para seguir favoreciendo la actividad económica y generar bienestar.