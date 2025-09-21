Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo

Entre Vuelta y vuelta, Baleares tiene como era de prever la mayor concentración de hoteles israelíes de España, en paz y armonía. En concreto, siete de los 17 establecimientos en suelo español de la firma Leonardo Hotels, perteneciente al Fattal Hotel Group que no necesita presentación y es el gigante en su país, se ubican en nuestro vecindario. Si resaltamos y defendemos la normalidad en que operan, es por contraposición a la hostilidad que han suscitado en otras geografías. En los establecimientos británicos de la firma se ha llevado a cabo un «Boicot» explícito, que conlleva la interrupción de la llegada de los clientes y la entrega de octavillas con la leyenda de que «Cada libra que gastas en este hotel es otro ladrillo en el muro del Apartheid».

Da gusto distinguirse de los vándalos. He llevado a cabo mi trabajo de campo, y en ningún sitio he recibido un trato más exquisito que en los hoteles de Leonardo, tal vez porque últimamente interacciono demasiado con mamporreros institucionales. He hablado con los trabajadores de la empresa, españoles o de origen latinoamericano, «no se encuentra». Me han abrumado a explicaciones, me gustaría saber si los fundamentalistas exigen que las decenas de empleados mallorquines en firmas israelíes pierdan su trabajo. De momento inundan las redes señalando a «la cadena hotelera más grande de Israel, que apoya y blanquea el genocidio sionista». Cómo se ha puesto el diccionario.

David Fattal es el fundador y propietario de los Leonardo Hotels baleares. A falta de averiguar si hay «oscuros vínculos entre el ejército genocida israelí y el imperio turístico judío», según brama Facebook, el compromiso con Tel Aviv es firme y se consolidó con el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Los propios ejecutivos de la cadena con intereses mallorquines admiten que «aquí en Fattal Hotels vivimos la experiencia de acoger a veinte mil evacuados israelíes con motivo del ataque. Estábamos convencidos de hacer lo que fuera necesario por quienes habían perdido sus casas y su seguridad». Desde entonces se han invertido las tornas y las simpatías.

Continuemos con la hipocresía de quienes desean que los demás rompan sus vínculos con Israel, como el Pedro Sánchez que habla de genocidio en la Vuelta pero retira la expresión ante el canciller filosionista Friedrich Merz. Sin salir de Mallorca, nadie dudará de que nuestros terratenientes más poderosos y desde luego extranjeros son los hermanos David y Simon Reuben, la segunda mayor fortuna del Reino Unido por encima de los treinta mil millones de euros. Acumulan media Ibiza y el Llevant mallorquín. Por si sus nombres necesitan confirmación, son hijos de judíos iraquíes nacidos en la India británica. Ya sé que usted no aceptaría una invitación de estos magnates reclusos a cenar, por solidaridad.

Si necesita un dato adicional, cuatro de los cinco hombres más ricos de Inglaterra son judíos, y todavía no hemos acabado con la penetración de Israel en la Mallorca contemporánea. El novio codiciado por todos los hoteleros mallorquines en los últimos años es el fondo Blackstone, a través de su división hotelera HIP (Hotel Investment Partners). Es innecesario añadir que Baleares copa siete de los sesenta hoteles españoles de un conglomerado que tiene por máximo ejecutivo a su fundador Stephen A. Schwarzman, en tanto que su presidente es Jonathan D. Gray. Supongo que ya se imaginan que ambos son judíos, y más que comprometidos con el estado de Israel, hasta el punto de que el segundo donó la friolera de cien millones de euros a la facultad de Medicina de Tel Aviv. ¿Necesitan alguna precisión sobre el lugar del que sale ese dinero?

¿Hemos de boicotear?, ¿hemos de dejar sin trabajo a miles de mallorquines para que una espabilada concejala palmesana practique el absentismo laboral solidario? Por último (ya era hora, tenemos un empacho de millones), seguro que ningún hotelero mallorquín se apuntará a levantar un cinco estrellas en la Riviera Trump programada tras el exterminio asesino de la Gaza actual. Y para llenar los hoteles israelíes, Rosario Sánchez paga publicidad estatal a cargo del PSOE con objeto de atraer a turistas de Israel. Podrá ser solidaria porque le queda poco, Jordi Hereu quiere a un catalán.

En otra pieza magistral, el pasado domingo les ilustrábamos sobre la personalidad de Isabel Adelaida Ribas Vives, la señora de Son Marroig como nieta de Antonio Vives Colom, secretario y heredero universal de s’Arxiduc. Nuestros avispados lectores remarcaron el «Adelaida», lo cual nos obliga a desenterrar por ejemplo a Adelaida de Habsburgo-Lorena, miembro de la familia imperial austrohúngara en cuanto hija de Carlos I de Austria y V de Hungría.

En la imagen que hoy nos ilustra, nos detendremos en la sincronía de que la Seo aportara en julio de 2006 el fondo al yate ‘Limitless’ de cien millones, muy vinculado a Jeffrey Epstein. Quede claro que no era el propietario, honor que corresponde a Lex Wexner de Victoria’s Secret. Sin embargo, el traficante sexual de adolescentes intervino directamente en el proceso de construcción de la poderosa embarcación. Deléitense con una metáfora paisajística de entidad.

Reflexión dominical fáctica: «Nada menos que todo un hombre, hecho y desecho».