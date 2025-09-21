Baleares se queda con el 15% del dinero que se invierte en la compra de hoteles españoles

La planta hotelera balear está concentrando el 15% de la inversión registrada durante los seis primeros meses de este año en la adquisición de activos de este sector en el conjunto de España, situándose como el tercer destino preferido por parte de los que desean posicionarse en esta actividad en el país, según se destaca en el último informe elaborado por la consultora CBRE. Y ello a pesar de que los 239 millones de euros alcanzados durante ese primer semestre suponen una caída del 53% respecto al mismo periodo de 2024. Desde esta firma se hace hincapié en que esta bajada no debe de ser interpretada como una pérdida de interés de los inversores por la planta hotelera del archipiélago, sino por la escasez y tipología de bienes que se ponen en venta.

Desde CBRE se destaca que a diferencia de ejercicios anteriores, las transacciones registradas en las islas durante estos seis primeros meses del año se han caracterizado por estar centradas en buena parte en activos de tamaño medio y por la ausencia de rotaciones de cartera (adquisición de todas o de una parte apreciable de las participaciones en paquetes que agrupan a varios establecimientos), en un momento en el que la oferta de hoteles en venta es limitada, lo que explica el descenso en el valor total de la citada inversión.

Entre las operaciones que se pueden destacar durante este inicio de 2025 está la compra del hotel de lujo La Reserva Rotana, de Manacor, por parte de inversores de Singapur (es el único de la isla que dispone de un campo de golf privado de nueve hoyos); el cambio de manos del Tent Palmanova; o la adquisición del Innside Palma Bosque por parte del grupo Meliá y de Banca March (ubicado en la segunda línea del Paseo Marítimo y con 262 habitaciones), por lo que Mallorca se refiere, a lo que se puede sumar la compra del Sir Joan de Eivissa por AX Partners.

Tercer destino

Como se ha indicado, esos 239 millones de euros invertidos en activos hoteleros de las islas convierten al archipiélago en el tercer destino español preferido por los inversores, al concentrar el 15% del total transaccionado en el país. El primer lugar lo ocupa Canarias, que agrupa el 38% de esas inversiones en España, seguidas de Barcelona, con un 22%.

Por lo que respecta a las cifras de Baleares, esas adquisiciones alcanzan a once activos hoteleros, que suman un total de 1.370 habitaciones. Eso supone que el precio medio de cada establecimiento se sitúa cerca de los 20 millones de euros.

Tonia Vera, directora d ela oficina de CBRE en Palma / G. Bosch

Este año, los grandes protagonistas de estas operaciones están siendo los hoteles de cuatro estrellas, que han concentrado en torno a la mitad de esas cifras, frente al 25% que supusieron a lo largo del mismo periodo del pasado ejercicio.

Por islas, Mallorca concentra el 69% del total de esas inversiones, lo que la sitúa como el principal foco de atracción del archipiélago.

Además, si hubo un periodo en el que estas transacciones venían impulsadas por grandes fondos, desde el pasado año son las cadenas hoteleras las que están protagonizando buena parte de estas adquisiciones.

Como se ha indicado, el valor de esas inversiones del primer semestre del año suponen un descenso del 53% en relación con el pasado año, y además quedan un 23% por debajo de la media de los últimos cinco ejercicios, pero desde CBRE se insiste en que Baleares mantiene todo su atractivo como destino consolidado, estable y con una tendencia creciente hacia el lujo, hasta el punto de mejorar no solo sus comunicaciones con Estados Unidos, sino también con Canadá.

Contexto favorable

El informe elaborado por la citada empresa consultora destaca la situación favorable que el sector hotelero ha vivido durante los primeros meses de este año, de la mano de una mejora de sus precios y de sus niveles de ocupación.

Se pone de relieve que durante ese semestre se recibieron cerca de cinco millones de visitantes, con un ligero incremento respecto al mismo periodo de 2024, y concentrando el 9% de los clientes del conjunto de España. Pero si se analiza solo la llegada de turistas extranjeros, las islas consiguieron el 15% de los llegados al país.

Además, 691 establecimientos del archipiélago abrieron sus puertas hasta junio, frente a los 652 contabilizados en esas mismas fechas de 2024.

Al margen de las cifras conseguidas entre enero y junio del presente año, entre 2017 y 2024 las inversiones en activos hoteleros de Baleares alcanzaron un valor de 4.891 millones de euros, lo que supone que la media anual se ha estado moviendo entre los 500 y los 700 millones de euros por ejercicio.

Ese importe supone el 19% del total nacional, lo que coloca al archipiélago en el segundo puesto estatal, solo superado por Canarias donde se concentran el 21% de las transacciones en España.