El Gobierno niega que un fallo en la pulsera propiciara el asesinato de una mujer en Mallorca

El Gobierno ha insistido este domingo en que ninguna mujer con pulsera de control telemático de maltratadores fue asesinada en 2024. Y lo ha hecho en respuesta al Partido Popular, que ha asegurado que el fallo en los dispositivos propició el asesinato de Rosario Díaz el pasado mes de diciembre en Coll d'en Rabassa

"Esto no es verdad", han asegurado fuentes del Ministerio de Igualdad, que han indicado que en este caso la víctima no llevaba encima el dispositivo de alarma cuando fue atacada por su expareja. En cualquier caso, han asegurado que ese crimen "ya se aclaró".

El PP ha publicado este domingo un mensaje en la red social X en el que afirma que "en diciembre de 2024, una mujer fue asesinada por su expareja en Mallorca" y que "la pulsera telemática del maltratador no se activó".

"Ahora sabemos el posible motivo: el Gobierno ocultó durante meses que muchas de las pulseras telemáticas de AliExpress no funcionaban", añade el PP en su mensaje, en referencia a las palabras el sábado de su secretario general, Miguel Tellado, que acusó al ejecutivo de tener "tan poca vergüenza" y ser "tan malos" que "compraron las pulseras en AliExpres".

El caso al que se ha referido el PP es el de María del Rosario, una mujer de 32 años asesinada en Palma el 11 de noviembre de varias puñaladas en el interior de su coche, en presencia de su hija.

Receptor

Entonces, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó de que figuraban denuncias previas por maltrato contra el presunto feminicida, detenido ese mismo día, que estaba en el mismo coche aunque tenía una orden de alejamiento.

El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, informó en aquel momento de que el agresor tenía una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros y llevaba una pulsera para estar localizado en todo momento.

Si embargo, era la víctima la que no llevaba el receptor que habría avisado a la Policía del incumplimiento de la orden de alejamiento o de cualquier otro peligro.

Rodríguez señaló que María de Rosario estaba protegida por el sistema Viogen tras la denuncia que formuló contra su pareja por violencia de género a principios del mes de noviembre.