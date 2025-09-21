Día nacional del sarcoma en Baleares: Un cáncer con más de 100 caras y grandes desafíos

El sarcoma es un tipo de cáncer raro, pero con una complejidad enorme. No es una sola enfermedad, sino más de cien subtipos diferentes, cada uno con sus propias características. Se origina en los tejidos de sostén del cuerpo, como el músculo, el hueso la grasa o los vasos sanguíneos, y, aunque su baja incidencia ha limitado la investigación, los avances en diagnóstico molecular están abriendo nuevas vías para tratamientos más personalizados.

Se considera una enfermedad rara porque su incidencia anual en Europa es de 4,5 casos por cada 100.000 habitantes. A diferencia de otros tumores más comunes, como el cáncer de pulmón o de colon, el sarcoma se presenta en menos del 1% de todos los diagnósticos de cáncer en adultos. Sin embargo, en niños, es uno de los tumores más frecuentes.

Con motivo del Día Nacional del Sarcoma, que se celebra en España el 20 de septiembre para visibilizar la enfermedad y promover el apoyo a los pacientes y sus familias, la bióloga molecular Antonia Obrador, de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espases, explica a este diario que este tipo de cáncer «no es una sola enfermedad, sino que son muchas, porque se origina en todos los tejidos de sostén del organismo, en el músculo, en el hueso, en el tejido adiposo, y son más de cien subtipos diferentes, en realidad, de sarcomas». Además, subraya Obrador, la baja incidencia ha provocado que «los tratamientos prácticamente no hayan avanzado en los últimos treinta años».

Uno de los mayores desafíos dde esta enfermedad es la detección precoz. Los síntomas iniciales, como «dolor muscular o un bulto que podría confundirse con un golpe», son muy poco específicos. Esto, sumado a la falta de conocimiento que existe en la actualidad entre la población y, a veces, incluso entre los profesionales de la salud no especializados, puede llevar a un retraso significativo en el diagnóstico.

Elena Prados, patóloga en Son Espases especializada en el diagnóstico de tumores de partes blandas y hueso, apunta que los síntomas del sarcoma «son muy inespecíficos» y que, en muchos casos, los pacientes son muy jóvenes y sus síntomas «podrían ser atribuibles a un traumatismo cuando hacen deporte, a una lesión muscular, a ansiedad, a cualquier cosa». Prados también destaca que, dado que el sarcoma es tan poco frecuente, los profesionales sanitarios «no tienen esa enfermedad en la cabeza» cuando un paciente acude a su consulta con síntomas compatible.s Este retraso es crítico, ya que la supervivencia a cinco años es del 60% si el tumor se detecta de forma localizada, pero desciende drásticamente hasta el 16% cuando ya ha provocado metástasis.

Por este motivo, Prados resalta la importancia del proyecto IMPERAS en España, que busca combatir este problema. Es una iniciativa de colaboración nacional entre patólogos para centralizar el diagnóstico del sarcoma en centros de referencia especializados. El objetivo es reducir los errores y el tiempo de espera, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Esperanza para el futuro

A pesar de los desafíos, se están logrando avances significativos en este campo, especialmente en el diagnóstico molecular. «Ahora tenemos herramientas diagnósticas mejores y somos capaces en el laboratorio de caracterizar mejor a nivel molecular estos tumores, con lo cual somos capaces de identificar el subtipo tumoral que es y ver si se puede beneficiar de algunos fármacos», señala Obrador. La bióloga del hospital de referencia añade que «esto está dando pie a poder desarrollar nuevas terapias más dirigidas y por lo tanto terapias más personalizadas para estos pacientes», lo que supondrá que sean más eficaces en su tratamiento que la quimioterapia convencional.

Aunque como indican ambas especialistas la investigación en inmunoterapia para sarcomas aún está en sus primeras fases, la esperanza reside en el conocimiento cada vez más profundo de la biología molecular de estos tumores. Este entendimiento permite el desarrollo de fármacos que atacan directamente las características genéticas específicas de cada sarcoma, ofreciendo un futuro más esperanzador.

La atención a los pacientes con sarcoma requiere un enfoque multidisciplinar. La colaboración entre biólogos moleculares, patólogos, cirujanos, oncólogos y otros especialistas es fundamental para ofrecer un diagnóstico preciso, un plan de tratamiento completo y un seguimiento adecuado a lo largo de la enfermedad. Este trabajo en equipo es la clave para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de quienes padecen esta compleja enfermedad.