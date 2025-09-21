Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja

Mallorca se prepara para dar la bienvenida al otoño con un brusco cambio de tiempo. Después de un fin de semana de bastante calor, se espera que durante la noche de este domingo un frente frío irrumpa en la isla, activando la alerta naranja por lluvias fuertes y tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el aviso se activará a partir de las 22:00 horas de este domingo y se mantendrá vigente, al menos, hasta las ocho de la mañana del lunes.

Según la previsión de la Aemet, la tarde del domingo estará marcada por cielos cubiertos y la posibilidad de precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, que podrían ir acompañadas de barro. Sin embargo, la situación se complicará a medida que avance la noche.

Durante la madrugada del lunes, se esperan lluvias intensas, especialmente en la Serra de Tramuntana y en el norte y nordeste de la isla. En estas zonas podrían registrarse acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, se prevén rachas de viento muy fuertes que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Bajada de temperaturas

La inestabilidad se mantendrá durante las primeras horas del lunes, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes. A medida que avance la mañana, los cielos se irán despejando, aunque no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.

El otoño comenzará oficialmente el lunes a las 20:19 horas y lo hará con un descenso notable de las temperaturas. Las máximas no superarán los 25 grados y las mínimas caerán hasta los 18 durante la noche.

Alerta amarilla

El martes, 23 de septiembre, el cielo permanecerá nuboso con chubascos dispersos, que podrían ir acompañados de tormentas. Según la Aemet, las precipitaciones podrían ser más intensas en el norte de Mallorca, por lo que se prevé activaruna nueva alerta, en este caso amarilla, desde las 6:00 hasta las 18:00 horas. Las lluvias podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del día anterior, con máximas de entre 24 y 25 grados y mínimas de 17.