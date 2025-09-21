Aurelio Soto Suárez, Jefe del Departamento de Emergencias del Govern: "Las inundaciones repentinas son el principal riesgo en Baleares, porque el tiempo de reacción es muy corto"

Su trayectoria es muy diversa, ha combinado la Armada con el periodismo y la gestión de emergencias. ¿Cómo se complementan estas disciplinas en su día a día?

Tienen relación una con la otra y parten también de una vocación. Una vocación que durante esta trayectoria profesional he ido comprobando en mi camino militar. De hecho, yo antes de ser militar estuve de voluntario de Protección Civil durante tres años. La casualidad, al final, bueno, la casualidad no, esta coherencia o esta relación entre estos ámbitos es lo que me ha hecho cerrar el círculo actualmente en el Departamento de Emergencias del Govern.

Ha estado en Haití, Turquía y otras zonas en las que ha sucedido una catástrofe. ¿Ha habido algún momento en su carrera especialmente difícil?

En una unidad como la UME [Unidad Militar de Emergencias], todas las grandes emergencias son impactantes. Sin embargo, el terremoto de Haití fue la misión que más me marcó. Me afectó tanto a nivel profesional como emocional debido a la magnitud de la catástrofe, que dejó más de 320.000 fallecidos. Aun así, de toda esa tragedia extraje un lado positivo. A nivel profesional, fue un campo de batalla que me obligó a enfrentarme a muchas necesidades complejas. A nivel personal, me conmovió la actitud de los haitianos. Recuerdo ver a niños reír y jugar con pelotas de papel a pesar del dolor que los rodeaba. Esas experiencias positivas son las que te dan las emergencias y fue lo que me impulsó a enfocarme en la comunicación.

¿Esa experiencia le dio alguna lección profesional o personal que le haya hecho actuar de forma distinta desde entonces?

Sí, desde el punto de vista profesional se aprenden muchas cosas, sobre todo en las capacidades que son necesarias para hacer frente a las consecuencias de un terremoto de grandes proporciones. Estas experiencias o estas capacidades las he ido aumentando en otros terremotos en los que he estado, como el de Ecuador en el 2016 y el de Turquía en el 2023, pero también me ha valido de mucha utilidad para poder hacer frente a muchas de las situaciones con las que me he encontrado en estos terremotos. Al final, sin duda, fue mi primera escuela en relación a la gestión de las consecuencias de un terremoto de grandes proporciones y esa experiencia, desde luego, ha sido la que me ha guiado para estar en otras misiones, no solo en relación con terremotos, pero principalmente en esos otros. Además, también aprendí una cosa muy importante, que la esperanza no se debe perder ni en el peor de los casos, y que en muchas ocasiones salva vidas.

El terremoto de Haití me marcó, y de él aprendí que la esperanza salva vidas

Como periodista y militar, ¿se puede decir que los profesionales de la información y los equipos de emergencias comparten una misión similar: servir a la sociedad en momentos de crisis?

Totalmente. Mi decisión de estudiar periodismo surgió del terremoto de Haití. Allí comprendí que la población no puede tomar buenas decisiones en una emergencia sin información. En 2010, el único canal disponible eran los periodistas. Nosotros, como equipos de emergencia, necesitábamos su ayuda para comunicar dónde distribuiríamos agua, las precauciones al entrar a casas dañadas o dónde se ubicaban los hospitales de campaña. Un ejemplo clave de su importancia fue la campaña de vacunación que iniciamos en Haití. Para organizarla, necesitábamos la comunicación pública. Con la ayuda de un locutor local, al que dimos un generador para su radio, pudimos informar a la población y coordinar los puntos de vacunación. Esto también nos permitió captar personal sanitario haitiano para asegurar que la campaña continuara después de nuestra partida. Sin los periodistas, la organización y gestión de esa emergencia habría sido casi imposible.

¿Hay algún error que los medios de comunicación cometamos en este tipo de situaciones?

Cuando ocurre un error de comunicación en emergencias, la responsabilidad no es solo de los medios, sino también de los servicios de emergencia. Nadie puede informar bien sobre un tema del que no tiene suficiente conocimiento. Por eso, mi objetivo es que trabajemos juntos. El principal problema al comunicar es doble: no concienciar a la población sobre los riesgos y, durante la emergencia, centrar la atención en aspectos que no son el riesgo real para la vida de las personas. Los medios y los servicios de emergencia debemos colaborar para que el ciudadano se enfoque en lo que es verdaderamente importante.

«Si una persona no está concienciada del riesgo, cuando ocurra estará desorientada». / Guillem Bosch

En la era de las redes sociales y la desinformación, ¿cómo se gestiona la comunicación oficial para evitar la propagación de rumores durante una crisis?

Para combatir los bulos, especialmente en el ámbito de las emergencias, hay dos pilares principales. El primero es la información: a mayor información disponible para los ciudadanos, menor es la posibilidad de que un bulo se viralice. La gente, al estar más informada, no solo lo creerá menos, sino que también será menos propensa a difundirlo. El segundo pilar, que para mí es fundamental, es el periodismo. Las encuestas demuestran que la sociedad, cansada de la desinformación que circula en redes sociales, está volviendo a buscar en los periodistas una fuente de información fiable. El papel del periodista es crucial tanto para hacer llegar la información correcta que previene los bulos como para ayudar a la gente a salir de esa vorágine de noticias contradictorias. Por eso, el periodismo es una herramienta vital en la lucha contra la desinformación.

Balears es un territorio con riesgos específicos, como los incendios forestales en verano o los fenómenos meteorológicos adversos en otoño. ¿Con qué retos se encuentra actualmente la gestión de emergencias en el archipiélago?

El principal riesgo que tenemos en las islas son las flash floods, inundaciones repentinas, porque el tiempo de reacción desde que se produce una tormenta hasta que el agua discurre por los torrentes es muy corto. Para afrontar este desafío, trabajamos en tres pilares fundamentales: la planificación, la concienciación ciudadana y los recursos. Hemos mejorado el sistema de planificación y la población está muy implicada. En cuanto a los recursos, el Govern ha creado una nueva estructura llamada INUNCAIB que agrupa a varias consellerias y entes como IB Digital y la UIB [Universitat de les Illes Balears]. El objetivo de INUNCAIB es aunar esfuerzos para desarrollar proyectos de planificación, detección temprana y gestión del riesgo. Esto incluye la creación de convenios con la Aemet para intercambiar información, lo que nos permite tomar decisiones con mayor precisión y compartirlas con los ciudadanos.

Sin información, la población no puede tomar buenas decisiones en una emergencia

¿La riada mortal en Sant Llorenç supuso un antes y un después? ¿Cree que si no hubiese ocurrido este desastre en 2018, el plan del Govern no existiría?

La creación de INUNCAIB no fue una respuesta exclusiva a la riada de Sant Llorenç, sino que se debe a un conjunto de circunstancias. Aunque las lecciones aprendidas de Sant Llorenç fueron importantes, el plan también surge de la observación de que los fenómenos meteorológicos que causan inundaciones rápidas se están volviendo más violentos, tanto en Balears como en regiones cercanas. A este cúmulo de motivos se sumó un factor crucial: la disposición del Govern a todos los niveles y en todas las consellerias para crear un órgano colegiado como INUNCAIB. Sin esta voluntad política, no se hubiera podido materializar.

En una emergencia de estas características, ¿qué información es crucial que la población reciba y qué canales de comunicación son los más efectivos para hacerla llegar?

Para que la gente responda bien en una emergencia, es clave que esté concienciada sobre los riesgos. Una vez que esto se logra, la información debe difundirse por canales oficiales. Aunque esto incluye nuestras redes sociales, los medios de comunicación son fundamentales. La ley de protección civil establece su obligación de colaborar con las autoridades para transmitir mensajes importantes a la población. Por lo tanto, confiamos en los periodistas como un canal esencial para nuestra labor.

Los ciudadanos suelen ser muy críticos, tanto cuando no se da suficiente información, como cuando se da un aviso alarmante que no llega a convertirse en tal, ¿qué es más importante, la prevención o la actuación?

La concienciación es fundamental para que la gente entienda los riesgos, especialmente los de inundaciones, que son difíciles de predecir con exactitud. Por eso, es mejor emitir una alerta y preparar a la población para la peor situación posible, aunque finalmente no ocurra. Un ejemplo reciente fue un aviso naranja en el que no llovió en todas partes en Balears, lo que pudo hacer pensar a algunos que la alerta fue exagerada. Sin embargo, en zonas como Palma, se produjeron 106 incidentes que no fueron graves porque la población estaba concienciada y actuó de manera responsable. Es crucial que quienes no se vieron afectados no subestimen el riesgo, ya que en otros lugares la alerta fue necesaria y el buen resultado se debió a la preparación de la gente.

Una de las principales vacunas para evitar los bulos en las emergencias es la información

¿Cree que la inteligencia artificial puede llegar a jugar un papel importante en la gestión de crisis?

De eso no hay ninguna duda. De hecho, como parte de este proyecto que decíamos antes, de INUNCAIB, donde también está incluida la Dirección General de Innovación e IB Digital, cuenta con crear un gemelo digital en relación al ámbito de la gestión de emergencias que por supuesto va a contar con la inteligencia artificial para ayudarnos en la medida de lo posible a establecer, por ejemplo, mapas de riesgos o predicciones, o aquellos modelos que nos ayuden a evaluar cuál puede ser la evolución determinada de una emergencia. Puede ser un incendio forestal, puede ser una inundación incluso podría ser la incidencia de un movimiento sísmico en el Mediterráneo, en las islas.