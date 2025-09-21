Las tormentas que llegan a Mallorca esta noche aumentan los retrasos en el aeropuerto de Palma antes de que se active la alerta naranja

Las líneas de tormentas que afectan al este de la península y se desplazan hasta Mallorca, donde se prevé su llegada durante la madrugada del lunes, están provocando retrasos en el aeropuerto de Palma que empiezan a ser significativos, aunque hasta ahora la afectación es muy puntual, no general.

Los controladores aéreos han advertido esta tarde en su cuenta de la red social X que núcleos tormentosos en el este y noreste peninsular estan provocando desvíos en los vuelos respecto a sus rutas establecidas y que se están produciendo demoras por cuestiones de seguridad. También han indicado por el mismo canal de comunicación que el aeropuerto de Barcelona es por ahora el principal afectado y que varias tripulaciones de vuelos han optado por seguir rutas alternativas.

Precisamente en el aeropuerto de Palma tres vuelos procedentes de Barcelona de las compañías Vueling, Iberia y Ryanair acumulan tres horas de retraso en su horario previsto. Y otro vuelo de la compañía Vueling también procedente del aeropuerto de la Ciudad Condal, otras dos.

Demoras de menos duración, de casi dos horas, sufren vuelos con destino Palma procedentes de Lleida, León y Madrid, operados por las aerolíneas Vueling, Iberia y Air Europa, así como dos vuelos de Eurowings procedentes de Dusseldorf y Dormund, que acumula dos horas de retraso. Igual retraso han sufrido vuelos de Air Europa procedentes de los aeropuertos de Valencia y Elche. Y de una hora, un vuelo de Londres operado por Easyjet.

Los mayores retrasos de la jornada dominical, de diez horas, los acumula un vuelo de Easyjet procedente de Glasgow que debía aterrizar en Palma a las 10.45 horas y a las 20.33 todavía no había aterrizado. O un vuelo de Ryanair procedente del aeropuerto de Karlsruher-Baden baden que debía aterrizar a las 10.50 horas y a las 20.30 horas todavía no lo había hecho.

Alerta naranja y previsión de tormentas intensas en la Serra de Tramuntan y el Norte

Según la predicción de la Aemet, Mallorca entra esta madrugada en alerta naranja, aviso que afecta desde la medianoche y hasta las siete de la mañana, a la Serra de Tramuntana y al Norte y al Nordeste de Mallorca. En estas zonas hay riesgo de acumulación de lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado a la hora, con rachas muy fuertes de entre 70 y 90 kilómetros por hora, tormentas y hasta granizo.