Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?"

"¿Por qué no le precintan las casas?". La impotencia y la desesperación son los rasgos comunes que unen a un numeroso grupo de familias que viven amargadas en sus casas, encerradas a cal y canto sin poder descansar, disfrutar de su tiempo libre, ni trabajar aquellos que lo hacen en remoto. Son los damnificados de la actividad ilegal que desarrolla el empresario Paco Garrido al menos en 19 casas que explota como viviendas turísticas y para grandes eventos en Mallorca usurpado los números de licencias de otros inmuebles para anunciarlas en Airbnb y otras plataformas. Este lamento lo lanzan en esta ocasión moradores del barrio de es Pil·larí, aunque también podría llegar desde otras zonas de Palma como Puntiró, varios puntos de Llucmajor, de Marratxí, Valldemossa, Campos o Algaida. "En nuestro caso es surrealista, la propietaria de la casa vive al lado, en una caseta".

Vecinos de otro barrio de Palma se han puesto en contacto con este diario para unirse a la denuncia colectiva que lanzan a la desesperada después de que por los canales oficiales (Govern, Consell de Mallorca o ayuntamientos) no obtienen ayuda. Finalmente, han decidido recular. Tienen miedo: "Paco Garrido es una persona peligrosa. Queremos vender la casa, hemos perdido la salud".

Mientras desde es Pil·larí otros diecisiete vecinos relatan el calvario que padecen por la explotación ilegal de Villa Aladin resort lujo, nombre comercial de la casa que Garrido ofrecía la semana pasada en Airbnb para 15 huéspedes usurpando el número de licencia de Villa Mari Carmen, vivienda de Portocolom. El lunes ya no figuraba en esa plataforma y este viernes volvía aparecer ahora utilizando fraudulentamente el registro de otro inmueble turístico (Villa Playa, de Palma, 12 plazas). Tiene reservas hasta noviembre, y una cédula de habitabilidad para seis personas.

Vista de Villa Aladin en una imagen con las que se anuncia ilegalmente en Aribnb. / DM

Por cierto, desde el lunes Diario de Mallorca ha solicitado a Airbnb que se posicione ante este caso. Ha finalizado la semana en la que la multinacional ha vuelto a acaparar portadas por su compromiso con la retirada de los anuncios ilegales de Baleares sin que haya brindado respuesta.

Desde es Pil·larí piden mirar el fraude del pirata del aquiler turístico, que se presenta como un trabajador honrado "que tiene que "comer y vivir", desde el prisma de la propietaria de la vivienda en cuestión. Hasta que se la cedió a Paco Garrido, en 2020, cuando empezaba la desescalada de la pandemia, la alquilaba "sin ningún problema", cuenta un vecino que ha vivido "superbien" 35 años en ese barrio, en el Camí de Muntayna. Hizo una reforma de la que surgió Villa Aladin, con pista de voleibol incluida, que nunca falta en las moradas que explota el empresario.

División de la propiedad

"Probablemente, la propietaria cometió una infracción urbanística. Ha hecho una división en la propiedad y ella", una octogenaria holandesa, "vive en una caseta de aperos con aire acondicionado. Es surrealista". Como la dueña de esta casa hay otros propietarios que le están alquilando sus casas a Garrido para actividades ilegales.

"Vienen prostitutas de Playa de Palma y se confunden de timbre y llaman a nuestras casas. Un vecino ha puesto como veinte denuncias, yo tres" a través del canal del Consell de Mallorca. "Hay informes de la policía de barrio. Dicen que Garrido, al que antes veíamos mucho paseándose con sus cochazos, es un fantasma y es difícil pillarle. ¿Hay alguien en el Govern, el Consell o el Ayuntamiento que recibe algo a cambio de esta impunidad tan bestial?", interpela el afectado.

Siete noches en Villa Aladin cuestan más de 6.200 euros. / DM

"Hemos tenido reuniones de vecinos. La propietaria viene y se queda callada. Dice que se quita los audífonos y ella no oye nada".

"Cualquier hotel que tuviera habitaciones ilegales", dice el denunciante, "ya estaría precintado", y ahí lo deja.

Los vecinos de es Pil·larí también han puesto el caso en manos de un abogado. "Vamos a ir contra la propiedad", avisan.