Salud estabilizará más de 3.000 plazas en los próximos dos años

El IB-Salut tiene previsto estabilizar más de 3.000 plazas (3.197) de profesionales sanitarios en los próximos dos años y reducir así de forma significativa la temporalidad en Baleares. Una propuesta fruto del Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos, aprobado por primera vez en las islas y que resulta una herramienta fundamental para rebajar dicha temporalidad.

Hasta ahora, la convocatoria de plazas por medio de concurso-oposición estaba limitada a las tasas de reposición; es decir, no se podían convocar más plazas de las disponibles por jubilación, traslado o cese. No obstante, el hecho de que se haya aprobado el Plan Plurianual permite ampliar el número de plazas de manera adicional.

De este modo, en 2025 se estabilizarán un total de 1.756 plazas, 612 correspondientes a la oferta de empleo público (OEP) y 1.144 correspondientes al Plan Plurianual. Asimismo, la cifra de estabilización asciende a más de 3.000 plazas (3.197) en los próximos dos años sumando la oferta de empleo público y el plan plurianual.

Garantizar la estabilidad

Según defienden desde el IB-Salut, este instrumento de planificación plurianual tiene por objeto establecer un marco adecuado para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del Servicio de Salud de Baleares y ofrecer soluciones a la temporalidad laboral de unas plazas cuyo desempeño tiene carácter permanente.

Objetivo: 8% en 2027

Cabe señalar que el Servicio de Salud ha conseguido reducir la tasa de temporalidad del 43 % en 2023 al 39% por ciento en 2024 y al 29 % en 2025. Sin embargo, el objetivo es alcanzar una temporalidad del 8 % en 2027 y, para ello, es necesario establecer un plan de actuación de cara a los próximos años que permita cubrir de manera permanente todas las plazas temporales de las que se dispone en la actualidad.

Incentivo para los profesionales

Por su parte, Verónica Segura, subdirectora de Relaciones Laborales y Atención al Cliente, y Juan José Terrassa, subdirector de Gestión de Personal, coinciden en que esta reducción de la temporalidad puede convertirse en un incentivo para atraer y fidelizar a más profesionales sanitarios en Baleares.

"Al final la estabilidad es algo muy importante. Cualquier persona prefiere ser fijo en su trabajo y esto puede ser un incentivo tanto para los que vengan de fuera como para fidelizar a los sanitarios que ya trabajan en las islas", destacan.