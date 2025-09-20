Mar Comín: "Le tengo que agradecer al cáncer que mi escala de valores se recolocara"

Mar Comín Oliver (Palma, 1977) es licenciada en Periodismo por la UAB y doctora por la UIB. Dejó su productora y agencia Vivirdelcuento para dirigir IB3 televisión durante dos años. Produce y protagoniza el documental Sacar pecho, junto a otras siete pacientes de cáncer de mama.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿El ‘monstruo’ siempre puede despertar?»

Siempre, todas las personas diagnosticadas de cáncer compartimos este miedo. De ahí el temor a las revisiones y que en Sacar pecho se diga que «cuando voy a la revisión, no respiro».

‘Sacar pecho’ es un título controvertido para un documental.

El título es mío, para el documental que me hubiera gustado ver cuando me diagnosticaron. Se trataba de que impactara, para convencer a las pacientes de que no queda otra que darle la mano al médico y avanzar con él.

¿Cómo se logra reunir a ocho enfermas de cáncer de mama para que lo cuenten?

No se conocían de nada, y se trataba de que recorrieran la Tramuntana de Pollença a Sant Elm en cuatro días. El cirujano Valerio Corazza propuso la idea y se procedió a la preselección en el hospital de Inca. Todas pasaron el ‘casting’ porque se expresaban superbién. En la película se abren en canal.

¿Debo llamarlas actrices?

No, pero empezamos hablando de pacientes y ahora nos gusta más llamarnos protagonistas. A alguna la han reconocido en el supermercado, el público de Cineciutat se volcó en darles las gracias y la enhorabuena.

Una de las ocho ha fallecido.

Maria Pau Ramis, y le rendimos homenaje en el Principal.

¿Hubo mujeres que prefirieran no aparecer en ‘Sacar pecho’?

Ninguna de las que nos propusieron. Su generosidad no tiene precio.

¿La claridad y dureza de la expresión sorprendió a la propia empresa?

Con actrices no nos sale mejor. Al final, las ocho nos asombrábamos de «cómo nos hemos abierto tanto». Lo interpreto a través del henko japonés, «un cambio profundo del que no hay retorno al estado inicial»

Usted habla de cáncer de pecho con conocimiento de causa.

Pero a veces me sentía un poco loca, porque celebraba «qué suerte que a los cuarenta años fui a hacerme la prueba que pensaba retrasar». Gracias a ello fue un tumor incipiente, extirpado sin quimio ni radioterapia.

En la película hay enfermas que han simultaneado el cáncer con un embarazo y una separación de su pareja.

Por eso yo pregunto sorprendida en la película, «¿os separasteis?». Me sorprendió porque yo me sentí muy arropada, somos una familia con médicos. Fui una privilegiada, en primer lugar gracias a la sanidad pública que tenemos.

Usted y yo somos un poco familia, esperemos que no se note.

Vale, pero deberías tutearme.

En la película se reivindica el derecho de la enferma a la soledad.

Y a estar enfadada. Personalmente he hecho voluntariado en Bolivia o Burkina Faso, así que lo viví con esperanza pensando en la diferente atención sanitaria, entiendo los impuestos y los pago con gusto. No quería hablar de la enfermedad todo el tiempo, trabajé hasta el día antes de la operación y solo estuve un mes de baja.

¿El pecho es para la mujer como el pene para el hombre?

No en mi caso. El cirujano plástico Jaume Estrada se esforzaba por detallarme la reconstrucción, y yo replicaba que «como si me voy sin pecho». Lo que quería es curarme, pero en la película se ven ejemplos de que «a mí lo que me preocupa es que me voy a quedar sin pelo». Eso sí lo compartía.

Las ocho de ‘Sacar pecho’ coinciden en «vivir al día».

Una recuerda que «yo pensaba vivir trescientos años», y esta enfermedad «es un despertador de la vida». Funcionó conmigo. Se recolocó mi escala de valores, y se lo tengo que agradecer al cáncer. Como repetía mi padre, catedrático de Biología, «la vida es un superregalo y no se puede despreciar».

Usted atribuye la enfermedad al trauma por la muerte de su padre.

Sí, porque era una persona fundamental para mí. Viví su desaparición como algo traumático, lo eché mucho en falta. Me costó salir de una pena tan profunda, el cáncer me sirvió también de despertador.

¿Cuál es hoy la relación entre las ocho?

La psicóloga insistió en que no era bueno que intimáramos demasiado, pero se han creado lazos, un vínculo muy profundo.

Dirigió la televisión autonómica casi dos años, ¿en IB3 no hay nada que hacer?

IB3 tiene un gran potencial, y pasé allí un año y medio enriquecedor. Sabía que no me iba a jubilar en la televisión, que hacía un ‘KitKat’. Trabajamos muchísimo y a plena satisfacción.

¿La enfermedad le ha dejado espacio para ser feliz?

No me consumió, pero me concentro en el aquí y ahora. Hago mucho yoga, la enfermedad me ha traído buenos hábitos que quizás no hubiera adquirido en otro caso.