El Govern se niega a rebajar la fiscalidad a los dueños de solares que no generan ingresos

El Govern se está resistiendo a rebajar la presión fiscal sobre los propietarios de solares que no obtienen ninguna rentabilidad de ellos, pese a la derrota sufrida recientemente en relación con este tema en el Tribunal Superior de Justicia de Balears. La Administración autonómica ha decidido dar la batalla legal y recurrir la citada sentencia ante el Tribunal Supremo.

La Agencia Tributaria de las islas ha venido defendiendo que la vivienda habitual y los solares sobre los que no se obtiene ninguna rentabilidad (instalando en ellos alguna valla publicitaria, por ejemplo, o alquilándolos para su uso como aparcamiento) deben de ser considerados «bienes improductivos», como si se tratara de joyas u obras de arte, y se resiste a que se beneficien de la limitación que en muchos casos se aplica a la hora de pagar el Impuesto de Patrimonio.

La legislación determina que la suma de lo que se debe de pagar a través del IRPF y del Impuesto de Patrimonio no debe de superar el 60% de las rentas de un contribuyente, y para evitarlo se fija que la cuantía que debe de reducirse es la del segundo tributo, aunque ese recorte debe de ser de un 80% de la cantidad a pagar como máximo.

Pero hay una condición para aplicar esa rebaja en el Impuesto de Patrimonio, y es que no se beneficiarán de ella aquellos bienes que no pueden generar rentas, como las joyas, es decir, los que son «improductivos».

La presidenta Marga Prohens junto al titular de Hacienda, Antoni Costa / G. Bosch

Lo que algunas Haciendas autonómicas decidieron interpretar, como la balear o la catalana, es que si una vivienda habitual no se alquila durante unos meses al año, o no se busca conseguir ninguna renta de un solar, éstos pueden ser considerados como improductivos y no se benefician de la citada rebaja en el Impuesto de Patrimonio.

Postura del Supremo

Pues bien, el Tribunal Supremo ya tumbó esta tesis por lo que a la vivienda habitual se refiere, y rechazó que se pueda equiparar con el citado ejemplo de las joyas, haciendo que su propietario también se pueda ver favorecidos por la rebaja fiscal. Pero todavía no se ha pronunciado en relación con los solares urbanos.

El abogado Alejandro del Campo, del despacho DMS Legal, representó a una clienta propietaria de su vivienda habitual y de varios solares urbanos de elevado valor, que aplicó esa rebaja del 80% en el Impuesto de Patrimonio, para encontrarse luego con que la Inspección de la Agencia Tributaria balear rechazó que tuviera derecho a esa ventaja, y exigió el pago de cantidades que, sumadas al IRPF, superaban el 100% de sus rentas y algún año alcanzaban incluso el 200%.

Eso suponía obligarla a vender parte de sus propiedades para pagar a la Hacienda autonómica, algo que provocaba que ese tributo tuviera un carácter «confiscatorio», según alega el abogado.

Al llevar este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, su sentencia fue favorable a la citada contribuyente, al considerar que esos terrenos debían recibir el mismo tratamiento que el de la vivienda habitual, sobre el que el Supremo ya se había pronunciado permitiendo que se beneficiara de la rebaja en el impuesto.

Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal / B. Ramón

Esa decisión daba pie incluso a que las personas que en los últimos cuatro años hubieran pagado de más por asumir la exigencia de la Agencia Tributaria pudieran reclamar la devolución de esos importes.

Pero el Ejecutivo autonómico ha decidido mantener la batalla legal y presentar el correspondiente recurso para que el Tribunal Supremo se pronuncie en relación con esta materia, al defender que «mientras no se obtengan rendimientos económicos de los solares a disposición de las personas físicas no dedicadas a actividades inmobiliarias, éstos deben considerarse como bienes improductivos, de igual modo que en el caso de las joyas o de las obras de arte», y se insiste en que si se aplican descuentos fiscales en esta materia «no se grava la verdadera capacidad económica del sujeto pasivo y, por tanto, se merman indebidamente los ingresos públicos».

Zanjar la cuestión

Por ello, desde la Hacienda autonómica se defiende la presentación del recurso por considerar que en este tema «el pronunciamiento expreso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es necesario, a los efectos de zanjar definitivamente la cuestión».

Alejandro del Campo lamenta esta decisión pese a mostrarse convencido de que el Supremo respaldará lo decidido a favor de su clienta por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, y cuestiona la resistencia del Ejecutivo de Marga Prohens a la hora de aplicar los citados beneficios, especialmente porque hace gala de estar rebajando la presión fiscal a los baleares en tributos como el de Sucesiones, haciendo que sea gratuito entre padres e hijos, abuelos y nietos, y entre cónyuges, o incluso en el de Patrimonio elevando el mínimo exento de pagarlo.

Se recuerda además que el citado Impuesto de Patrimonio se aplica ya en muy pocos países europeos, y que incluso en España se anuló entre 2008 y 2011.