Coneix el projecte educatiu de CIDE i el seu compromís amb l'educació integral
CIDE acompanya els alumnes en la seva etapa vital des de l’Escoleta Petit CIDE de 0 a 3 anys fins a la Formació Professional, passant per Infantil, Primària, ESO i Batxillerat
L'elecció del centre educatiu és una decisió important i com a tal, molt meditada per les famílies. Trobar el col·legi a Mallorcaque respon a les necessitats dels alumnes i les famílies, compromés amb la seva formació integral, és clau com també ho és que l'escola oferesqui els serveis i les experiències que fan possible una formació sòlida en valors.
Una història compartida
El CIDE va néixer fa gairebé sis dècades amb una idea clara: que l’educació havia de ser un projecte col·lectiu, construït entre famílies, mestres i alumnes. Avui, aquella visió continua viva i més forta que mai. Som una cooperativa d’ensenyament que creix amb els valors de la comunitat i la confiança mútua, i ens hem convertit en un espai on infants i joves poden trobar el seu camí, des dels primers anys fins a la formació professional.
Construïm els ponts cap el futur, sempre units
Al CIDE acompanyam cada etapa vital: des de l’Escoleta Petit CIDE de 0 a 3 anys fins a la Formació Professional, passant per Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Sabem que l’educació no és només dins l’aula i apostam per la reestructuració d’un model d’ensenyança de cohesió entre totes les etapes. El benestar i la confiança és el nostre fil conductor i per això oferim serveis que faciliten el dia a dia de les famílies: menjador escolar amb cuina pròpia, servei de matinera, aula d'estudi als més grans i espai d'horabaixa. També comptam amb un servei de transport amb cinc línies i servei mèdic amb infermera. Tot plegat, un entorn que cuida tant la formació acadèmica com la conciliació familiar.
Experiències enriquidores més enllà de les aules
Les activitats fora de les aules són un pilar fonamental al CIDE, no només cuidam allò que passa dins, sinó també fora: esports com bàsquet, vòlei o multiesport; disciplines artístiques com música de la mà de (Més música), dansa i pintura; noves opcions com robòtica, informàtica o arts marcials; propostes clàssiques com els escacs, que ajuden a pensar amb calma i estratègia i una escola d’idiomes en col·laboració amb el British Council. Un ventall perquè cada infant pugui descobrir les seves passions i créixer de manera integral.
A més, promovem experiències enriquidores, com el projecte iEmprenjove, projecte de senderisme, la Travessa per la serra de Tramuntana entre d’altres. També impulsem iniciatives solidàries com la Cursa CIDE, tornejos de pàdel i jornades esportives, amb l’objectiu de fomentar la convivència i afavorir el desenvolupament personal i social de tota la comunitat educativa.
Identitat pròpia i mirada internacional
Som una escola arrelada als valors de la cooperació, la transparència i el compromís. Alhora, tenim una vocació internacional que obre finestres al món: amb projectes com Erasmus+ i eTwinning amb segells de qualitat oficials anuals des de l’any 2022, el nostre alumnat i professorat viu experiències que connecten l’aula amb altres cultures. Així, combinam el millor de la comunitat local amb oportunitats que preparen els nostres joves per a un futur global.
Nous reptes de futur
El CIDE afronta el demà amb il·lusió i responsabilitat. Ens marcam com a prioritat adaptar-nos a les necessitats de les famílies, apostar per noves metodologies, reforçar la immersió lingüística en català i impulsar projectes sostenibles que cuidin el nostre entorn. Tot amb una idea clara: continuar oferint una educació de qualitat, oberta i propera, pensada perquè cada infant i jove trobi el seu lloc i creixi amb confiança.
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
- Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
- Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido
- Lanzan una campaña de boicot a una empresa israelí de productos agrícolas distribuida en Mallorca
- Un juez determina que llamarle pederasta al profesor Miguel Roldán no es delito