Armengol dice que el PP usa como "escudo" a los niños para "tapar sus incompetencias"

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha denunciado este sábado que el PP usa de "escudo" a los niños migrantes para "tapar sus incompetencias" mediante una "política sectaria de confrontación".

Así lo ha asegurado en el Consell Polític del PSIB-PSOE en Palma, donde ha lamentado que el Govern vaya al Tribunal Supremo para evitar que dos menores migrantes de Canarias "puedan entrar en Mallorca" mientras "sí que serán bienvenidos 20 millones de turistas cada año" en Baleares.

El vicepresidente de Baleares, Antoni Costa (PP), anunció ayer que el gobierno autonómico recurrirá la primera propuesta de traslado de dos menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias que han llegado esta semana y que agotaría "todas las vías" para impedir "este reparto impuesto unilateralmente".

"Las personas somos personas y no ilegales", ha manifestado Armengol, que también ha denunciado el intento por parte de la derecha de instaurar "un discurso racista" contra "un tipo de inmigración" determinado.

Además, ha asegurado que el Gobierno "está haciendo una buena política migratoria", ya que está trabajando para que la gente "pueda venir con seguridad a España" y que también "pueda vivir en su casa".

"Todos estos (la derecha) lo primero que hacen es retirar el dinero de cooperación internacional, es hundirlos (a los migrantes) más en sus propios países, lo primero que hacen es obligarlos casi a salir de su casa", ha denunciado.

En referencia al PP, para Armengol, "lo que no es posible es tener a unos gobernantes que no van a las mesas de negociación, que no van a trabajar para buscar una solución, que se ponen de perfil y que lo único que les interesa es un titular contra un tipo de inmigración" determinado.

"Esto es muy peligroso porque atenta contra los valores de la democracia directamente, contra la cohesión social, contra la estabilidad de una sociedad que quiere ser democrática y que, como nosotros, siempre ha sido abierta, diversa y orgullosa", ha expresado.