Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Armengol dice que el PP usa como "escudo" a los niños para "tapar sus incompetencias"

Francina Armengol, durante el Consell Politic del PSIB-PSOE

Francina Armengol, durante el Consell Politic del PSIB-PSOE

EFE

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha denunciado este sábado que el PP usa de "escudo" a los niños migrantes para "tapar sus incompetencias" mediante una "política sectaria de confrontación".

Así lo ha asegurado en el Consell Polític del PSIB-PSOE en Palma, donde ha lamentado que el Govern vaya al Tribunal Supremo para evitar que dos menores migrantes de Canarias "puedan entrar en Mallorca" mientras "sí que serán bienvenidos 20 millones de turistas cada año" en Baleares.

El vicepresidente de Baleares, Antoni Costa (PP), anunció ayer que el gobierno autonómico recurrirá la primera propuesta de traslado de dos menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias que han llegado esta semana y que agotaría "todas las vías" para impedir "este reparto impuesto unilateralmente".

"Las personas somos personas y no ilegales", ha manifestado Armengol, que también ha denunciado el intento por parte de la derecha de instaurar "un discurso racista" contra "un tipo de inmigración" determinado.

Además, ha asegurado que el Gobierno "está haciendo una buena política migratoria", ya que está trabajando para que la gente "pueda venir con seguridad a España" y que también "pueda vivir en su casa".

"Todos estos (la derecha) lo primero que hacen es retirar el dinero de cooperación internacional, es hundirlos (a los migrantes) más en sus propios países, lo primero que hacen es obligarlos casi a salir de su casa", ha denunciado.

En referencia al PP, para Armengol, "lo que no es posible es tener a unos gobernantes que no van a las mesas de negociación, que no van a trabajar para buscar una solución, que se ponen de perfil y que lo único que les interesa es un titular contra un tipo de inmigración" determinado.

"Esto es muy peligroso porque atenta contra los valores de la democracia directamente, contra la cohesión social, contra la estabilidad de una sociedad que quiere ser democrática y que, como nosotros, siempre ha sido abierta, diversa y orgullosa", ha expresado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
  2. Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
  3. Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido
  4. Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta cien personas
  5. Lanzan una campaña de boicot a una empresa israelí de productos agrícolas distribuida en Mallorca
  6. Un juez determina que llamarle pederasta al profesor Miguel Roldán no es delito
  7. Cesan al director de es Pinaret porque no respondía al teléfono cuando le llamaban por una emergencia
  8. Los mallorquines piden a gritos reducir el turismo: Ocho de cada diez quieren menos visitantes y cruceros

Armengol dice que el PP usa como "escudo" a los niños para "tapar sus incompetencias"

Armengol dice que el PP usa como "escudo" a los niños para "tapar sus incompetencias"

Salud estabilizará más de 3.000 plazas en los próximos dos años

Salud estabilizará más de 3.000 plazas en los próximos dos años

Mar Comín: "Le tengo que agradecer al cáncer que mi escala de valores se recolocara"

Mar Comín: "Le tengo que agradecer al cáncer que mi escala de valores se recolocara"

Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?"

Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?"

El Govern se niega a rebajar la fiscalidad a los dueños de solares que no generan ingresos

El Govern se niega a rebajar la fiscalidad a los dueños de solares que no generan ingresos

Coneix el projecte educatiu de CIDE i el seu compromís amb l'educació integral

Coneix el projecte educatiu de CIDE i el seu compromís amb l'educació integral

El viejo hospital de Son Dureta queda reducido a 70.000 toneladas de escombros

El viejo hospital de Son Dureta queda reducido a 70.000 toneladas de escombros

Trabajadoras del hotel Vell Marí de Mallorca que ha cesado su actividad se quejan de impagos

Trabajadoras del hotel Vell Marí de Mallorca que ha cesado su actividad se quejan de impagos
Tracking Pixel Contents