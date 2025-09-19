El viejo hospital de Son Dureta queda reducido a 70.000 toneladas de escombros

Tras derribar la mañana del viernes la ultima estructura que quedaba en pie del edificio semicircular de Son Dureta, inaugurado en noviembre de 1955, el viejo centro sanitario ha quedado reducido a 70.000 toneladas de escombros, una semana después de las previsiones del Servei de Salut.

En el solar que ha quedado se levantará ahora el hospital de media estancia del futuro complejo sociosanitario en construcción, que replicará la antigua fachada, un edificio administrativo y la sede del Banc de Sang i Teixits, mientras en los terrenos anexos de la calle Andrea Doria se levantan el futuro hospital de larga estancia, el edificio de consultas y pruebas diagnósticas y un centro de salud para 20.000 personas.

Imagen de una semana antes de finalizar el derribo / Miguel Vicens

Las obras de demolición empezaron oficialmente el pasado mes de octubre, después de casi un año de trabajos preparatorios que se retrasaron por las cantidades de amianto encontradas en la estructura del inmueble, así como por la demolición de los once construcciones anexas que acompañaban al simbólico edificio semicircular. Entre ellas el pabellón A, de seis plantas; la antigua dirección de gerencia, de dos; los talleres, de dos; las calderas, de una planta; la lavandería, de tres plantas; el edificio de Radiología, de una altura; la central eléctrica, de una altura; el edificio de climatización, de una altura; y la antigua cafetería.

Fuentes del Servei de Salut de Baleares explicaron a este diario que tras el derribo del viejo hospital de Son Dureta, que ha tenido un coste de 3,5 millones de euros, quedarán todavía trabajos pendientes para el plazo de un mes. Entre ellos, la retirada de los escombros del solar y la eliminación de los cimientos del edificio.