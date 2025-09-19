Baleares vivirá un último fin de semana de calor antes de un brusco cambio de tiempo con la llegada del otoño
El buen tiempo acabará con el incio del otoño astronómico, que será el lunes a las 20:19 horas.
El verano se despide este fin de semana dejando en Baleares temperaturas por encima de los 30 grados. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que el buen tiempo acabará con el incio del otoño astronómico, que será el lunes a las 20:19 horas.
Según la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet), María José Guerrero, todo este fin de semana se mantendrá con unas temperaturas máximas de verano que estarán entre los 28 y 32 grados, cuando lo usual para esta época del año son unos 27 grados de máxima. Las temperaturas mínimas serán de 18 y 23 grados hasta el domingo, valores habituales.
Finalizado el fin de semana, a última hora de la noche del domingo y madrugada del lunes, se esperan chubascos o lluvias fuertes acompañadas de tormenta. La Aemet ha indicado que se emitirá un aviso de precipitaciones y rachas de viento.
La semana comenzará con intervalos nubosos, tendiendo a cubierto, provocados por un frente frío y una vaguada en niveles altos.
El lunes se espera que desciendan las temperaturas, con una máxima de entre 24 y 28 grados. Las mínimas del día estarán entre los 18 y 20 grados. Continuarán bajando hasta la madrugada del martes, con temperaturas entre los 12 y 19 grados.
