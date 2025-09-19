Unai Sordo pide limitar el alquiler turístico y la compra de inmuebles por extranjeros en zonas tensionadas

CC OO aboga por limitar la vivienda turística en zonas tensionadas y controlar la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros, que el sindicato detalla que representan alrededor de un 30 % en Baleares, porque no puede ser que en el archipiélago haya "más viviendas vacías que en alquiler".

Así lo han explicado este viernes en Palma el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, y el líder autonómico de la organización, José Luis García, quienes han detallado que hay alrededor de 105.000 viviendas vacías, frente a las 102.000 que están en alquiler.

"Aquí ocurre, como en algunos otros sitios, que hay una compra por parte de personas extranjeras en modo inversión que están afectando a las políticas de vivienda y que requieren una intervención", ha señalado Bravo.

El secretario de Políticas Públicas ha añadido que la vivienda turística "compite con el sector de la hostelería", que es el que tiene las condiciones de trabajo y de prestación de servicios reguladas.

En este contexto, CCOO considera que la vivienda turística tiene que estar regulada y gravada con el tipo de IVA correspondiente, del 21 %.

Propone un fondo para vivienda asequible

Para afrontar el problema habitacional, CCOO propone que el Estado promueva el Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA) para financiar 50.000 inmuebles asequibles al año en España mediante la inversión de ahorradores privados sin carácter especulador y el apoyo de fondos públicos tanto españoles como europeos.

El objetivo del FIVA es contribuir, junto a otras medidas, a que en una década haya dos millones de viviendas públicas asequibles en España.

Para llevarlo a cabo, el sindicato calcula que harán falta 6.250 millones de euros, que se conseguirían en un 50 % de ahorro colectivo privado y aportación de fondos públicos y la otra mitad a cargo del Banco Europeo de Inversiones.

La propuesta está inspirada en modelos ya implantados en otros países de la Unión Europea, como es el caso de las políticas públicas financiadas en Francia, a través de la captación y remuneración de ahorro minorista mediante la Livret A.

La regulación francesa permite que un 17 % de la población viva en viviendas de alquiler construidas bajo este modelo, con un precio medio de 6,27 euros el metro cuadrado, muy por debajo de los 11,2 euros el metro cuadrado de España.