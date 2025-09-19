Caso Roldán: El lunes se celebrará la mesa paritaria sobre la evaluación del estado del docente

El próximo lunes tendrá lugar la mesa paritaria en la que se decidirá si Miquel Roldán, el profesor condenado por acoso a menor, deberá pasar por el servicio de Prevención Riesgos Laborales y someterse a una evaluación de su estado de salud, para determinar si puede ser un riesgo para sí mismo o terceras personas en su puesto de trabajo. Dada la previsible postura unitaria de los representantes de la Administración que forman parte de la mesa y el apoyo ya garantizado de algunos sindicatos, la autorización saldrá adelante.

Después, una vez Roldán pase por el servicio de prevención los pasos serán bastante rápidos, y en un plazo de dos o tres días se podría tener un informe (este plazo podría ampliarse si se requiere que el docente sea atendido por algún especialista en particular). En caso de que el docente se negara a ir o no se presentara en Riesgos Laborales (este inicio de curso todo el claustro del CEIP Maria Antònia Salvà ha sido citado y él no ha acudido), Inspección educativa podría abrir un expediente disciplinario y estudiar sanciones y medidas cautelares.

Es la segunda vez que Educación recurre a este vía (hasta ahora inédita en la historia de la educación de Baleares) para intentar apartar a Roldán del trabajo con menores. En febrero la mesa paritaria concluyó sin que se acordara la evaluación del estado de salud del docente ya que la medida, que debe prosperar por mayoría absoluta, no contó con apoyo sindical: SIAU y UOB votaron en contra y STEI, ANPE, USO, Alternativa y UGT se abstuvieron. Esta vez, sindicatos como el STEI, mayoritario en la enseñanza pública, ya han anunciado que "por responsabilidad" respaldarán la propuesta , pese a que les incomoda el uso de este mecanismo al creer que sienta un "peligroso precedente". Critican que el conseller Vera descarga en ellos toda la responsabilidad.

Mientras las familias de Son Sardina, que preparan su propia batalla lega, mantienen su huelga indefinida con un seguimiento del 100%. Hoy viernes llegan a su octava jornada sin llevar a los niños a clase.

Roldán acude cada día al centro y coincidiendo con el inicio de curso ha comenzado a promocionar un libro en el que cuenta su versión de lo sucedido y defiende su inocencia.Tiene recurrida la sentencia por la que fue condenado en 2024.