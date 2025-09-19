El Govern recurrirá el traslado de los dos primeros menores migrantes de Canarias

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, anuncia que el Ejecutivo balear recurrirá la primera propuesta de traslado de dos menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias que ha enviado esta semana el Gobierno central y avanza que agotará “todas las vías” administrativas y judiciales para impedir su llegada.

Costa sostiene que Baleares vive una “situación dramática” por la presión migratoria y recalca que la negativa del Govern no responde a “un problema de solidaridad, sino de incapacidad absoluta para acoger a más menores”. “No podemos más. No tenemos espacios ni profesionales para atender a estos jóvenes. El sistema está en colapso”, afirma.

El vicepresidente insiste en que el Govern no dispone ni de los recursos ni de la infraestructura necesaria: “No puedo decirles dónde ubicaremos a los menores. Nos estamos preparando para que lleguen más en octubre, pero viendo la situación que se avecina, nos sentimos abandonados por el Gobierno central. Aun así, insiste en enviarnos más menores. Es inaudito lo que estamos sufriendo”.

Según Costa, la comunicación oficial del Gobierno indica que “vendrán los primeros dos menores”, aunque Baleares aún desconoce la fecha exacta de su llegada. “No tenemos ni idea de cuándo llegarán”, señala. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico continúa habilitando espacios para acoger a menores que llegan directamente a las islas, pero no para los que forman parte de un reparto estatal: “Ya trabajamos con Son Tous para atender a los que llegan aquí, no para acoger más de otras comunidades”.

Asimismo, anuncia que el Govern interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.

El Real Decreto 743/2025 asigna a la comunidad autónoma una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados, si bien el Govern considera que esta regulación se ha adoptado sin una clara justificación de los criterios utilizados, lo que genera un resultado opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

Silencio

Costa critica además el silencio de la Delegación del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez: “El delegado calla, no dice nada”. Y adelanta que el Govern mantendrá su “estrategia jurídica”: “Si nuestras alegaciones no son estimadas, recurriremos inmediatamente a la vía judicial. Continuaremos hasta el final para parar este reparto impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Reunión urgente

El vicepresidente explica que el Govern ha pedido una reunión urgente con el secretario general de Infancia del Ejecutivo central. La cita se celebrará el próximo 6 de octubre, donde Baleares expondrá la situación límite de su sistema de acogida e intentará que el Gobierno “reconsidere sus posiciones por la vía política”.

Costa subraya que la prioridad del Govern es atender a los menores que llegan a Baleares por vía marítima, un flujo que considera desbordante: “El colapso es absoluto, y no podemos asumir más responsabilidades de las que ya tenemos”.