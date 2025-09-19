El Govern emplaza a Idoia Ribas a llevar sus acusaciones contra Vox a la Fiscalía "si tiene pruebas"

El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, responde este lunes a las acusaciones de la exportavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, sobre supuestas transferencias de dinero del grupo parlamentario al partido y a la fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. “Si tiene pruebas que acrediten lo que se dijo en rueda de prensa, que se lleve a la Fiscalía o a las entidades correspondientes para que la justicia actúe en consecuencia”, afirma Costa, que rechaza entrar en valoraciones políticas.

El dirigente popular subraya que el Ejecutivo no se pronunciará sobre un conflicto que considera ajeno: “Más allá de esto, no haremos valoraciones de cuestiones internas”. Según Costa, los episodios vividos esta semana en el seno de Vox “no son una novedad, ha habido varios” a lo largo de la legislatura —en referencia a las crisis internas del partido en Baleares— y siempre se ha reiterado que “afecta a un partido político”.

El vicepresidente asegura que al Govern tampoco le consta la existencia de maniobras para forzar a Marga Prohens a un adelanto electoral en 2024 con el objetivo de dinamitar la legislatura, como sugirió Ribas en sus declaraciones. Mientras tanto, Vox guarda silencio y no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este asunto.

Relato de Idoia Ribas

Ribas relata que sufrió presiones para desviar fondos: “Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario; en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, ese dinero es transferido primero al partido y luego a Disenso”.

Explica que cuando ocupaba la portavocía se negó a destinar más del 10% del presupuesto a ese fin, con el respaldo del resto de diputados, pero que una de las primeras actuaciones de Manuela Cañadas al asumir el cargo fue modificar el convenio para que se pasara a transferir el 50% del dinero del grupo.

La exdirigente sostiene que el verdadero interés de Abascal es el dinero y no las causas que proclama en público. “Mientras se forran, le venden humo a la gente y van enganchando adeptos con un discurso patriótico, cuando en realidad están aplicando silenciosamente un descomunal giro político al partido”, afirma.