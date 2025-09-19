El Govern da por cerrado el caso de Núria Riera: "Hemos llegado hasta donde se podía"

El Govern da por cerrado el caso de Núria Riera que ha acabado con la apertura de un expediente disciplinario a la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, sancionada con una amonestación por ausentarse de su puesto de funcionaria para realizar tareas políticas, pero anuncia cambios en los protocolos internos para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

Desde el Ejecutivo aseguran que se ha llegado “hasta donde se podía llegar” en este procedimiento. “Se abrió una información reservada, posteriormente un expediente, y se ha hecho la tramitación correspondiente. El proceso ha sido instruido en todo momento por funcionarios del Govern que han actuado con total independencia”, subraya el portavoz del Govern, Antoni Costa, que recalca que el Govern ha actuado “como lo haría con cualquier funcionario”.

El Ejecutivo admite que el caso ha puesto en evidencia ciertas lagunas en la aplicación práctica de los permisos y licencias. “A raíz de este caso se ha modificado el manual interno para clarificar los criterios en relación a esta cuestión, de modo que situaciones como esta no se vuelvan a producir en el futuro”, explican. Según el Govern, las conclusiones del expediente son “estrictamente técnicas” y se ha respondido de manera inmediata una vez se tuvo conocimiento de las irregularidades.

Deber inexcusable

Preguntado por las autorizaciones concedidas a Riera para participar en tertulias pese a no estar permitido por ley, tal y como recoge el informe, Costa confirma que se le habían aceptado estas solicitudes porque "se habían dado bien legalmente". Y añade: "A partir de ahora, en otros casos similares sabremos con total precisión cuándo se puede dar el permiso y cuándo no”.

No obstante, el documento relaborado por los funcionarios del Govern reconoce expresamente que Riera obtuvo autorizaciones para acudir a tertulias bajo la cobertura del permiso por deber inexcusable, una figura legal pensada únicamente para asistir a plenos, juntas de portavoces u otros actos institucionales. Sin embargo, el instructor aclara que esas autorizaciones no debieron haberse concedido, porque participar en tertulias radiofónicas o televisivas no forma parte de las funciones públicas que justifican un permiso laboral.

El Ejecutivo insiste en que ha actuado “con diligencia” y defiende que la sanción impuesta es la que corresponde tras valorar los hechos. “Este tipo de situaciones no ayudan al prestigio del funcionariado público en general. Por eso hemos introducido las modificaciones pertinentes en el manual”, concluye.