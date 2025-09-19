La entrenadora María Rossich gana el Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Baleares

La mallorquina María Rossich ha sido reconocida como la ganadora de la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Baleares por su proyecto ‘Woman Personal Trainers’. Estos galardones tienen el propósito de reconocer la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España, reconociendo al mismo tiempo la aportación de dicho colectivo a la sociedad y economía española.

María Rossich es Licenciada en Ciencias de la Actividad física y el Deporte y trabajó como Profesora de Educación Física durante 10 años en centros escolares antes de iniciar su proyecto emprendedor. Además, está especializada en Dietética y Nutrición deportiva y en Entrenamiento Oncológico y Obesidad. También ha obtenido la certificación de Técnico Superior en Readaptación de Lesiones Deportivas y en Entrenamiento Personal Femenino y es experta en entrenamiento durante el embarazo, posparto y menopausia entre otras muchas titulaciones.

Con el objetivo de ayudar al mayor número de mujeres para lograr su objetivo físico y bienestar, María Rossich ha publicado cuatro libros y ha creado una comunidad de más de 297.000 seguidores en redes sociales, ofreciendo educación en salud y entrenamiento adaptado al ciclo femenino. A través de su centro de entrenamiento Woman Personal Trainers PT Studio situado en Palma, impulsa el bienestar físico y mental en mujeres de todas las etapas vitales, promoviendo la actividad física como herramienta de empoderamiento y creando espacios seguros de apoyo y crecimiento.

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos y directivas de CaixaBank y expertos independientes, ha valorado la excelencia empresarial de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional. Entre los aspectos que se consideran, se encuentran el grado de desarrollo y éxito del negocio, la innovación aplicada, el impacto en la creación de empleo y los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, entre otros.

La fase territorial del Premio A Profesional Autónoma reconoce los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank). De entre los 11 proyectos, se seleccionarán cinco para optar al galardón nacional.

Rossich competirá, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, con una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares ha destacado que, “en CaixaBank, queremos poner en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que, con sus proyectos, impulsan el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en nuestro país”. “Este premio refleja nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y el reconocimiento al emprendimiento femenino en las islas”, ha añadido Rivera.