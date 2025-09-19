Entidades sociales critican la negativa del Govern y el Consell a acoger menores migrantes de Canarias: “Es una cuestión ética, además de una obligación legal”

Ocho entidades sociales y colegios profesionales de las islas han criticado esta mañana la negativa del Govern balear y el Consell de Mallorca a acoger menores migrantes de Canarias. “No compartimos esta postura; sí que es posible acoger a más menores si se hubiera trabajado de forma preventiva; una isla con tantos turistas, ¿cómo no va a poder acoger a más menores? Es una cuestión ética, además de una obligación legal”, ha manifestado de forma rotunda Laura Bosch, vocal del Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares.

Este organismo, junto con otras plataformas, han firmado una declaración conjunta en la que instan a las administraciones a “una ampliación urgente” de recursos, espacios y personal para la acogida, la atención integral, el acompañamiento y la integración de las personas migrantes que quieren quedarse en el archipiélago.

“Queremos mostrar nuestra preocupación por la respuesta institucional ante la llegada de personas por vía marítima de forma irregular y la redistribución de menores extranjeros no acompañados en España. El sistema de acogida ha colapsado, no se ha adaptado a la realidad”, ha subrayado Margalida Capellà, directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

“Es una respuesta improvisada; se ha conseguido mejorar los recursos, algunos espacios, pero faltan medios para una asistencia humanitaria, letrada y social. Nos preocupan las descalificaciones y los insultos entre los representantes de las instituciones por la llegada de personas y la redistribución de menores. Nos preocupan los discursos anti inmigrantes que se generan por parte de determinados partidos políticos”, ha añadido Capellà.

Además del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la UIB y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares, se han sumado también a la declaración el Colegio de Educadores Sociales de las islas, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares, la Coordinadora de ONGD del archipiélago, EAPN- Xarxa per la inclusió social, la Plataforma Balears Acollim y la Plataforma de Inmigrantes de Baleares.

Representantes de las ocho entidades han leído esta mañana en el Casal de Asociaciones de Inmigrantes de Baleares, en Palma, la declaración que han consensuado y que harán llegar a todas las instituciones y administraciones local, insular, autonómica y estatal, al tiempo que han pedido reunirse con las autoridades para ser tenidas en cuenta y ayudar frente a la situación que se está dando en el archipiélago en materia migratoria.

Los firmantes han expresado su “profunda inquietud” por la situación humanitaria que viven las personas que han llegado recientemente a las islas en patera huyendo de contextos de violencia, pobreza extrema y vulneración de derechos humanos y han mostrado su duelo por la desaparición y muerte de aquellas que no han podido llegar a nuestra costa.

Respuesta coordinada, humanitaria, eficaz y digna

Además de reconocer el esfuerzo realizado por voluntarios y profesionales que participan en el rescate y la acogida de los migrantes, han pedido una “respuesta coordinada, humanitaria, eficaz y digna” para estas personas y también para los menores que se prevé que sean derivados desde otras comunidades autónomas.

“Queremos que esta situación sea abordada desde el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la colaboración interinstitucional y no desde la confrontación y la descalificación de los representantes políticos”, han destacado.

“Rogamos que se rebaje la tensión entre instituciones y que se coopere con lealtad institucional, en cumplimiento de la legalidad y en interés de las personas migrantes, especialmente de las más vulnerables, como los menores sin referentes familiares”, han agregado.

Los firmantes han pedido que se les tenga en cuenta y que se convoque el Consejo Asesor para la Integración de las personas inmigrantes de Baleares. “Nos ponemos a disposición de las autoridades para buscar soluciones que garanticen una acogida digna y un acompañamiento adecuado y solidario de las personas llegadas” a las islas, han señalado.

Por último, han reivindicado una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, que garantice una acogida digna, segura y respetuosa para todas las personas, independientemente de su forma de llegada o situación administrativa.