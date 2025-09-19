La posibilidad de trabajar en la Segunda Fiesta de Navidad enfrenta a comerciantes de Baleares y a UGT

La posibilidad de que las empresas del comercio y el sindicato UGT (mayoritario en el sector) puedan llegar a un acuerdo sobre el calendario de diez festivos con apertura autorizada en el sector durante 2026 se está encontrando con un serio obstáculo por solo una de esas jornadas: las patronales del ramo quieren incluir el 26 de diciembre (sábado, segunda fiesta de Navidad) entre los días con actividad, y el sindicato reclama que sea el 27 (domingo).

La causa de este encontronazo radica en que las cadenas de alimentación quieren evitar que se acumulen dos días consecutivos con cierres para evitar que el producto fresco y perecedero se deteriore, mientras que el sindicato pretende que los trabajadores del sector puedan tener dos jornadas de descanso consecutivas, a lo que se añade la importancia que en las islas se da a la Segona Festa de Nadal.

Propuesta de las empresas

Las grandes superficies y las patronales del comercio tradicional y de supermercados habían acordado ya una propuesta de calendario con los citados diez festivos, que incluye el 4 de enero (domingo anterior a Reyes), 18 de ese mes (domingo previo a Sant Sebastià), 8 de marzo (domingo), 2 de abril (Jueves Santo), 15 de agosto (sábado, fiesta de la Asunción), 6 de septiembre (domingo, campaña escolar), 29 de noviembre (domingo), 6 de diciembre (domingo y Día de la Constitución, aunque también se había barajado el día 8), 20 de ese mes (domingo) y ahora se reclama también el 26 de diciembre (sábado y segunda fiesta de Navidad) pese a que en un primer momento se dejó la puerta abierta a que fuera el 27.

Las empresas piden abrir el 26 de diciembre escudándose en el producto perecedero / B. Ramón

El portavoz de Comercio y Grandes Almacenes de UGT en las islas, Bladimiro García, señala que este sindicato está dispuesto a aceptar que se fijen tres festivos en diciembre, pese a que tradicionalmente pide que se limiten a dos, pero siempre y cuando se respete que el 26 de diciembre todo el sector permanezca cerrado, al considerar que no se puede aceptar bajo ningún concepto que los trabajadores de esta actividad no puedan celebrar ese día en familia.

La importancia de este debate radica en que hoy es la fecha límite para que los diferentes representantes del sector comercial (que en el caso de los sindicatos incluye también a CCOO y USO pese a que UGT tiene mayoría absoluta en la representación) envíen a la Dirección General de Comercio del Govern sus propuestas con los diez festivos con actividad de 2026, ya que este calendario debe decidirse en una posterior reunión de la mesa que agrupa a todas las partes.

Propuesta de UGT

Ante estas discrepancias, UGT va a optar por enviar su propia propuesta, que presenta algunas diferencias con la que han elaborado las asociaciones de grandes superficies, supermercados y comercio tradicional.

El sindicato mantiene el 8 de marzo, 2 de abril, 15 de agosto, 6 de septiembre, 29 de noviembre y 20 de diciembre, coincidiendo con las empresas, pero incorpora como novedad el 11 de enero (primer domingo de rebajas de invierno), 28 de junio (primer domingo de las rebajas de verano), 13 de diciembre (domingo previo a Navidad) y fija el 27 de diciembre.

El hecho de haber incluido tres fiestas de diciembre tiene como objetivo que las empresas terminen cediendo y retiren el día 26 de ese mes, según pone de relieve Bladimiro García. El sindicato acepta el 29 de noviembre al asumir que el Black Friday se ha convertido en la campaña comercial más importante.