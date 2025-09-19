Caso Roldán: Familias de más de 70 centros piden medidas urgentes y cambios legales para proteger a los menores

Más de 70 centros educativos de Mallorca han firmado un manifiesto solicitando medidas legales para apartar de forma inmediata a Miquel Roldán, el docente condenado por haber acosado a un menor que había sido alumno suyo y que este año ha sido destinado al CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina. El manifiesto también pide cambios legales para evitar que el sistema permita que puedan trabajar con niños y jóvenes personas con este tipo de antecedentes.

El texto ha sido impulsado por la federación de asociaciones de padres de alumnos (FAPA) de Mallorca y el viernes a mediodía sumaba exactamente 72 adhesiones de centros educativos y el apoyo de más de 300 docentes a título individual.

El texto comienza aplaudiendo la "lección de esfuerzo y compromiso" de las familias de Son Sardina, que llevan haciendo huelga y sin llevar a sus hijos a clase desde que empezó el curso. El manifiesto recuerda que además de los hechos por los que fue condenaod en 2024, Roldán ha protagonizado "muchos otros sucesos inquietantes", como cuando desapareció a propósito durante las vacaciones de Navidad de 2022 "simulando su propio suicidio con un vídeo preparado por él mismo" donde aparecía el menor que después le acabó denunciando. Cuando protagonizó este episodio, Roldán acababa de estar dando clases precisamente en el colegio de Son Sardina.

El año pasado el CEIP Gabriel Janer Manila vivió la misma situación de tensión que hoy vive el Maria Antònia Salvà, ya que el docente fue destinado allí.

Esta situación provoca "lógica y legítima inquietud" a las familias pero es un problema que "nos afecta a todos", indica el texto: " El profesor condenado va de escuela en escuela, continúa con sus publicaciones y vídeos en las redes". Además, ha continuado repitiendo "comportamientos inapropiados" con exalumnos, también a las puertas de los institutos, e incluso dentro, señala el texto, recordando que el maestro se matriculó en una FP en el IES Son Pacs, desde donde trató de mantener contacto con algunos de sus antiguos estudiantes.

Los firmantes pide a la conselleria de Educación y a las Administraciones que correspondan que actúen para retirar a este docente de cualquier centro con contacto con niños y jóvenes y que se impulsen reformas legales necesarias para que ninguna persona condenada por acoso a menores pueda ejercer la docencia con estos.

El comunicado resume su petición en una última frase: "Exigimos que nuestros niños y niñas tengan un entorno educativo seguro, que genere confianza y libre de cualquier riesgo para su bienestar físico y emocional: las niñas y los niños primero. Siempre".