Baleares recurrirá el traslado de los dos primeros menores migrantes desde Canarias
El vicepresidente, Antoni Costa, asegura que el Govern agotará "todas las vías" para impedir su llegada
El vicepresidente de Baleares, Antoni Costa, ha anunciado que el Govern recurrirá la primera propuesta de traslado de dos menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias que ha llegado esta semana y agotará "todas las vías" para impedir su llegada.
El Govern presentará alegaciones al reparto en los diez días de plazo de los que dispone y, si no son aceptadas, recurrirá "a la vía judicial para que no se lleven a cabo", ha detallado Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.
El Ejecutivo pedirá la suspensión cautelar de los traslados por la vía judicial, si se deniegan las alegaciones, ha precisado.
Costa ha explicado que esta misma semana han llegado a Mallorca en pateras otros 18 menores migrantes no acompañados, de manera que las islas acogen a más de 700 niños y adolescentes extranjeros "con muchísimas dificultades".
