Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baleares recurrirá el traslado de los dos primeros menores migrantes desde Canarias

El vicepresidente, Antoni Costa, asegura que el Govern agotará "todas las vías" para impedir su llegada

Toni Costa, portavoz del Govern

Toni Costa, portavoz del Govern / CAIB

EFE

El vicepresidente de Baleares, Antoni Costa, ha anunciado que el Govern recurrirá la primera propuesta de traslado de dos menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias que ha llegado esta semana y agotará "todas las vías" para impedir su llegada.

El Govern presentará alegaciones al reparto en los diez días de plazo de los que dispone y, si no son aceptadas, recurrirá "a la vía judicial para que no se lleven a cabo", ha detallado Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

El Ejecutivo pedirá la suspensión cautelar de los traslados por la vía judicial, si se deniegan las alegaciones, ha precisado.

Costa ha explicado que esta misma semana han llegado a Mallorca en pateras otros 18 menores migrantes no acompañados, de manera que las islas acogen a más de 700 niños y adolescentes extranjeros "con muchísimas dificultades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
  2. Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
  3. Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
  4. Cómo y dónde solicitar la nueva Tarjeta Única para viajar en el transporte público de Mallorca
  5. Paco Garrido, el anfitrión 'pirata' de Airbnb en Mallorca: 'Nosotros solo tenemos casas y las anunciamos, tengo que comer y vivir
  6. Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido
  7. Lanzan una campaña de boicot a una empresa israelí de productos agrícolas distribuida en Mallorca
  8. Un juez determina que llamarle pederasta al profesor Miguel Roldán no es delito

Baleares recurrirá el traslado de los dos primeros menores migrantes desde Canarias

Baleares recurrirá el traslado de los dos primeros menores migrantes desde Canarias

Baleares vivirá un último fin de semana de calor antes de un brusco cambio de tiempo con la llegada del otoño

Baleares vivirá un último fin de semana de calor antes de un brusco cambio de tiempo con la llegada del otoño

La OCB pide a Puente modificar la denominación del 'Aeropuerto de Palma de Mallorca' para adecuarlo a la toponimia oficial

La OCB pide a Puente modificar la denominación del 'Aeropuerto de Palma de Mallorca' para adecuarlo a la toponimia oficial

Caso Roldán: El lunes se celebrará la mesa paritaria sobre la evaluación del estado del docente

Caso Roldán: El lunes se celebrará la mesa paritaria sobre la evaluación del estado del docente

Caso Roldán: Familias de más de 70 centros piden medidas urgentes y cambios legales para proteger a los menores

Caso Roldán: Familias de más de 70 centros piden medidas urgentes y cambios legales para proteger a los menores

Queen’s College: descubre cómo acceder a las universidades más prestigiosas

Queen’s College: descubre cómo acceder a las universidades más prestigiosas

Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta cien personas

Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta cien personas

El PSIB exige la dimisión de Núria Riera y la devolución de más de 120.000 euros "cobrados indebidamente"

El PSIB exige la dimisión de Núria Riera y la devolución de más de 120.000 euros "cobrados indebidamente"
Tracking Pixel Contents