La Audiencia de Palma celebra el jueves la vista de conformidad contra Pilar Bonet por el desfalco millonario a Globalia

La Audiencia Provincial de Balears tiene previsto celebrar el próximo jueves a la una del mediodía la vista de conformidad contra la exconsellera insular de Hacienda y Función Pública del Partido Popular, Pilar Bonet, en la que ratificará el acuerdo alcanzado con la fiscalía y la acusación particular por el que acepta dos años y medio de cárcel por el desfalco de 2,1 millones de euros al grupo empresarial turístico, Globalia, al que pertenece la aerolínea Air Europa.

La antigua política popular, de 54 años, confesó los hechos meses atrás en el juzgado de instrucción de Palma. Reconoció ser responsable de un delito de falsedad documental en concurso con otro delito de estafa, ambos en continuidad delictiva, por haber desviado más de dos millones de euros del conglomerado empresarial para el que había trabajado durante más de 25 años y en la última época había desempeñado el cargo de responsable de contabilidad.

La exconsellera insular del PP deberá comparecer el jueves ante el tribunal de la Sección Primera. Bonet se conforma con dos años y medio de prisión, una multa de siete meses con una cuota diaria de seis euros y una indemnización a Globalia de 2,177 millones de euros.

La fiscalía y la acusación particular se oponen a que se le suspenda la pena de cárcel, por lo que la expolítica deberá ingresar en el centro penitenciario para cumplir la condena que le imponga la sala.

Atenuantes

El ministerio público y la acusación particular, que ejerce el grupo empresarial Globalia, han apreciado la circunstancia atenuante de confesión y también la eximente incompleta de trastorno mental. Según un informe pericial psicológico, la encausada padece un trastorno de control impulsivo no especificado, y en particular, del trastorno por compra compulsiva, desadaptativo, irrefrenable y como una estrategia de regulación emocional, además de un trastorno ansioso depresivo persistente, siendo una de las causas por las que procedió y cometió los hechos. Estas circunstancias han aminorado la pena a la que tendrá que hacer frente.

Bonet trabajaba en Globalia desde finales de 1997. En 2019 se le asignó un cargo de confianza como jefa de administración y contabilidad de la división handling y carga de Groundforce, negocio del Grupo Globalia dedicado al handling en los principales aeropuertos de España, cuyo centro de trabajo se ubica en Llucmajor.

Entre las atribuciones de los cargos que desempeñó, estaban las de introducir en el sistema de gestión de la empresa los pagos a realizar. “Aprovechando su situación en la empresa y usando de manera fraudulenta estas facultades con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, introdujo y autorizó pagos que, pese a su corrección formal aparente, no se correspondían a abonos a realizar”, según la fiscalía. Se trataba de pagos a cuentas bancarias de la acusada o de otras personas, pero que ella plenamente controlaba.

Con esta artimaña, Bonet consiguió desviar y apropiarse de 2,177 millones de euros. La expolítica popular alteró correos electrónicos de diferentes departamentos de la empresa para desviar paulatinamente el dinero. La sospechosa utilizó una docena de cuentas bancarias para llevar a cabo el desfalco millonario.

En el verano de 2023, pidió una excedencia en su empresa para ejercer el cargo de consellera insular de Hacienda. Luego, se destapó el escándalo económico. Globalia interpuso una querella, que supuso su cese el 8 de febrero de 2024 como consellera de Hacienda y Función Pública en el Consell de Mallorca. Cuando el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, fue informado del presunto desfalco en Globalia, forzó su dimisión. El cese de Bonet fue disfrazado como una dimisión por motivos personales en un comunicado de prensa que difundió el Consell de Mallorca.