Colegios a más de 27 grados: "Las aulas son un horno, esperamos un plan desde 2023"

A la espera de la llegada del otoño, estos días de inicio escolar las temperaturas están rondando o superando los 30 grados y, de nuevo, profesores y alumnos están acusando este hecho en unos centros educativos en general muy poco o nada preparados para afrontar el calor. El STEI ha querido señalar que esta situación ya se vivió en junio (con algunos centros que llegaron hasta los 40 grados, aseguran) y que se repite año tras año y exige por ello la aplicación urgente del plan de climatización prometido en 2023.

Esta situación, denuncia la fuerza sindical, dificulta dar clases y disfrutar actividades en el patio ("muchos de ellos sin sombras"), incrementan la irritabilidad, entorpece el aprendizaje y el bienestar en clase, y supone vulnerar la normativa de protección de riesgos laborales.

Un plan pendiente desde 2023

El Acuerdo de Mejora de 2023 establecía en su punto 36 la elaboración de un plan de climatización de centros, con una auditoría del estado de las instalaciones y un plan de inversiones en el marco del Fondo de Cooperación Territorial. Dicho plan debía haberse iniciado en 2023 y completado antes de finalizar el curso 2023-2024. Más allá de alguna actuación concreta, de momento Conselleria lo único que ha anunciado (el pasado junio) han sido los resultados de un estudio encargado a la UIB, que supondrá actuaciones en solo 19 centros educativos.

Para el STEI, "no hace falta una auditoría" para constatar cómo padecen la comunidad educativa el calor y la humedad de junio y septiembre. Por ello reclama a Educación la ejecución inmediata del Plan de climatización, con medidas urgentes que palien las elevadas temperaturas y niveles de humedad. “La salud de toda la comunidad educativa está en juego”, advierten, recordando que los niños también sufren la falta de confort en las aulas y en patios “negacionistas del cambio climático”.

Riesgo para la salud

El sindicato considera intolerable que el profesorado, además de la sobrecarga de trabajo burocrático, tenga que desempeñar su labor en condiciones que dañan la salud y el bienestar, tanto del personal docente y no docente como del alumnado, y recuerdan que la normativa vigente establece límites claros.

Según el Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura en locales con tareas sedentarias debe situarse entre 17 y 27 grados, y en tareas ligeras entre 14 y 25. Sin embargo, estos días algunos centros han alcanzado los 28 grados, superando lo permitido, asegura la entidad, que invita por ello a los equipos directivos a comunicar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales los casos en que se rebasen estas temperaturas, para que se verifique la situación y se traslade al IBISEC para que adopte "medidas inmediatas de protección de la salud".