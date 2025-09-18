Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los 36 nuevos ciclos de FP de Baleares y los centros donde se imparten

El Govern incorpora estudios inéditos en las islas, como Seguridad, Prevención de Riesgos, Panadería y Pastelería, Electromedicina Clínica o dobles grados en Moda, Aviación y Agroecología

El área de Sanidad es la rama de FP con mayor demanda en España.

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El curso 2025-2026 llega con una importante ampliación de la oferta de Formación Profesional en las Illes Balears, con 36 ciclos nuevos, siete dobles grados y dos cursos de especialización. La Conselleria de Educación y Universidades refuerza así la apuesta por una FP que se pretende moderna, adaptada a las demandas del mercado laboral y con nuevas titulaciones en todas las islas.

En Mallorca, destacan:

  • Seguridad y Medio Ambiente: Ciclo de Grado Medio en Seguridad y Ciclo de Grado Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (IES Guillem Sagrera).
  • Industrias Alimentarias: Grado Básico en Panadería y Pastelería (IES Josep Sureda i Blanes).
  • Informática y Comunicaciones: Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en Python (CIFP Pau Casesnoves).
  • Hotelería y Turismo: CE en Coordinación de personal en congresos, ferias y eventos (CIFP Juníper Serra).
  • Electricidad y Electrónica: nuevos grados en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (CIFP Politècnic de Llevant), Instalaciones de Telecomunicaciones (IES Puig de Sa Font) y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (IES Politècnic).
  • Administración y Gestión: títulos básicos en Servicios Administrativos (IES Son Ferrer) y superiores en Administración y Finanzas o Asistencia a la Dirección en varios centros.
  • Agraria: Grado Medio en Producción Agroecológica (IES Felanitx) y Aprovechamiento forestal y conservación del medio natural (IES Capdepera).
  • Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Doble Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones de Turbina y Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves (IES Son Pacs), único en España en la red pública.

En los centros concertados de Mallorca, se incorporan:

  • Grado Básico en Cocina y Restauración (CC Toth Educatiu).
  • Grado Medio en Actividades Comerciales (CC Sant Francesc).
  • Grado Medio en Cocina y Gastronomía (CC Sant Pere).
  • Grado Superior en Electromedicina Clínica (CC ADEMA).
  • Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (CC Sant Josep Obrer I y CC Santa Mònica).

En Menorca, se estrena el Doble Grado Medio en Instalaciones de Producción de Calor e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en el IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

En Ibiza, aparecen novedades como el Grado Medio en Confección y Moda en la Escola d’Art d’Eivissa, además de nuevos estudios de Condicionamiento Físico (IES Algarb e IES Balàfia) y de Gestión de Alojamientos Turísticos (IES Isidor Macabich e IES Sa Serra).

Finalmente, en Formentera, el IES Marc Ferrer ofrecerá, en régimen de alternancia, el Grado Superior en Educación Infantil.

Con esta ampliación, Baleares pretende ampliaar oportunidades para jóvenes y adultos, y acercar la FP a sectores clave como la seguridad, la tecnología, la alimentación, el turismo y la sostenibilidad.

