Estos son los 36 nuevos ciclos de FP de Baleares y los centros donde se imparten

El curso 2025-2026 llega con una importante ampliación de la oferta de Formación Profesional en las Illes Balears, con 36 ciclos nuevos, siete dobles grados y dos cursos de especialización. La Conselleria de Educación y Universidades refuerza así la apuesta por una FP que se pretende moderna, adaptada a las demandas del mercado laboral y con nuevas titulaciones en todas las islas.

En Mallorca, destacan:

Seguridad y Medio Ambiente : Ciclo de Grado Medio en Seguridad y Ciclo de Grado Superior en Prevención de Riesgos Profesionales ( IES Guillem Sagrera ).

: Ciclo de Grado Medio en Seguridad y Ciclo de Grado Superior en Prevención de Riesgos Profesionales ( ). Industrias Alimentarias : Grado Básico en Panadería y Pastelería ( IES Josep Sureda i Blanes ).

: Grado Básico en Panadería y Pastelería ( ). Informática y Comunicaciones : Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en Python ( CIFP Pau Casesnoves ).

: Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en Python ( ). Hotelería y Turismo : CE en Coordinación de personal en congresos, ferias y eventos ( CIFP Juníper Serra ).

: CE en Coordinación de personal en congresos, ferias y eventos ( ). Electricidad y Electrónica : nuevos grados en Instalaciones Eléctricas y Automáticas ( CIFP Politècnic de Llevant ), Instalaciones de Telecomunicaciones (IES Puig de Sa Font) y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados ( IES Politècnic ).

: nuevos grados en Instalaciones Eléctricas y Automáticas ( ), Instalaciones de Telecomunicaciones (IES Puig de Sa Font) y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados ( ). Administración y Gestión : títulos básicos en Servicios Administrativos ( IES Son Ferrer ) y superiores en Administración y Finanzas o Asistencia a la Dirección en varios centros.

: títulos básicos en Servicios Administrativos ( ) y superiores en Administración y Finanzas o Asistencia a la Dirección en varios centros. Agraria : Grado Medio en Producción Agroecológica ( IES Felanitx ) y Aprovechamiento forestal y conservación del medio natural ( IES Capdepera ).

: Grado Medio en Producción Agroecológica ( ) y Aprovechamiento forestal y conservación del medio natural ( ). Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Doble Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones de Turbina y Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves (IES Son Pacs), único en España en la red pública.

En los centros concertados de Mallorca, se incorporan:

Grado Básico en Cocina y Restauración ( CC Toth Educatiu ).

). Grado Medio en Actividades Comerciales ( CC Sant Francesc ).

). Grado Medio en Cocina y Gastronomía ( CC Sant Pere ).

). Grado Superior en Electromedicina Clínica ( CC ADEMA ).

). Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (CC Sant Josep Obrer I y CC Santa Mònica).

En Menorca, se estrena el Doble Grado Medio en Instalaciones de Producción de Calor e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en el IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

En Ibiza, aparecen novedades como el Grado Medio en Confección y Moda en la Escola d’Art d’Eivissa, además de nuevos estudios de Condicionamiento Físico (IES Algarb e IES Balàfia) y de Gestión de Alojamientos Turísticos (IES Isidor Macabich e IES Sa Serra).

Finalmente, en Formentera, el IES Marc Ferrer ofrecerá, en régimen de alternancia, el Grado Superior en Educación Infantil.

Con esta ampliación, Baleares pretende ampliaar oportunidades para jóvenes y adultos, y acercar la FP a sectores clave como la seguridad, la tecnología, la alimentación, el turismo y la sostenibilidad.