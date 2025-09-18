Siau votará en contra de realizar un examen médico a Miguel Roldán, el profesor condenado por acoso

El sindicato Independiente, Autonómo y Unitario (Siau) ha revelado este jueves que votará en contra de someter a un examen médico al profesor condenado por acoso, Miquel Roldán, cuya presencia como docente en un centro de Son Sardina ha provocado que los padres no lleven a sus hijos al colegio durante este curso.

Según el comunicado del sindicato, la Conselleria “se ha negado a asumir responsabilidades, ha actuado de manera irregular y negligente y ha demostrado una incompetencia preocupante”.

Tras un “caos absoluto” en la adjudicación de plazas a docentes, la gestión de este caso evidencia, según Siau, que la administración “ha pasado la pelota a los sindicatos para tapar su fracaso rotundo”.

Falta de plan y presión social

El sindicato apunta que el departamento dirigido por Antoni Vera no tiene “plan B”, y se limita a “echar pelotas fuera, dividir a los representantes de los trabajadores, desviar la atención mediática e intentar conseguir mediante la presión y la crispación social aquello que pierde en los tribunales”.

Procedimientos irregulares y rebeldía institucional

Siau recuerda que la administración “fracasó judicialmente en el intento” de inhabilitar a este docente. En lugar de buscar vías legales consensuadas, la Conselleria opta por procedimientos irregulares que previsiblemente serán anulados nuevamente en los juzgados.

El sindicato acusa al departamento de estar en “una posición de rebeldía institucional, negándose a acatar resoluciones judiciales y explorando vías improductivas y contrarias a la legalidad vigente”.

Unidad sindical y derechos de los trabajadores

Siau señala que resulta preocupante que algunos sindicatos opten por romper la unidad y alinearse con la Conselleria en lugar de defender los derechos de los trabajadores.

El sindicato denuncia la “deriva ilegal, negligente y crispadora” de la Conselleria y advierte sobre el peligroso precedente de saltarse normativa y jurisprudencia en torno a la vigilancia obligatoria de la salud y la interpretación del artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Exigencias y defensa de la educación

Siau exige que la Conselleria asuma sus responsabilidades y garantice los derechos del profesorado y de la comunidad educativa.

El sindicato subraya que los sindicatos deben estar junto a los trabajadores, y no de una administración que actúa al margen de la ley. Además, reivindica la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme y el respeto a las decisiones judiciales, defendiendo el derecho a una educación segura y de calidad para los alumnos.