Sánchez anuncia el mayor plan de inversiones aeroportuarias de la historia: Esto va a invertir el Gobierno en el aeropuerto de Mallorca

El Gobierno ha anunciado la mayor inversión en la historia del sistema aeroportuario español, con un presupuesto total de 12.888 millones de euros para el periodo 2027-2031, de los cuales 9.991 millones se destinarán a inversiones reguladas y el resto a actuaciones no reguladas vinculadas a la actividad comercial. En este marco, el Aeropuerto de Palma recibirá una inversión de 559 millones de euros para la remodelación integral del Área Terminal, que incluye la renovación de los edificios procesadores y módulos de embarque, la mejora de accesos y aparcamientos, así como la actualización de instalaciones eléctricas, contraincendios y sistemas de climatización.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó durante el anuncio que estas inversiones no solo buscan atender al incremento del tráfico previsto tras la recuperación turística postpandemia, sino que también tienen un impacto directo en la economía, aumentando el PIB per cápita y generando empleo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayó que el sistema tarifario de Aena permite financiar estas actuaciones sin recurrir a fondos públicos, garantizando al mismo tiempo altos estándares de seguridad y sostenibilidad.

En Baleares, además de Palma, los aeropuertos de Menorca e Ibiza se beneficiarán de importantes mejoras. En Menorca, se adecuará el control de seguridad y se creará una zona única de control fronterizo no Schengen, aumentando la superficie en un 25% para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, incluyendo áreas no destinadas al pasajero como oficinas y almacenes. En Ibiza, las actuaciones contemplan también la instalación de equipamiento de última tecnología en los controles de seguridad y la creación de un área de embarque no Schengen, incrementando un 29% la superficie y reorganizando otras áreas para garantizar un flujo de pasajeros más ágil y eficiente.

Más tráfico del previsto

Una planificación que parte, para empezar, de un volumen de tráfico muy superior al que se preveía llegar hace unos años, debido a la aceleración del turismo que se ha producido desde el final de la pandemia. Así, el año pasado el conjunto de la red de Aena en España cerró el ejercicio con más de 309 pasajeros y un incremento del 9,2 % sobre las cifras del ejercicio anterior.

Un crecimiento que ha continuado este año, aunque a un ritmo algo más pausado, ya que hasta el mes de agosto se había contabilizado 216 millones de pasajeros, un 4,1 % más que en los ocho primeros meses de 2024.

El propio presidente de Aena, Maurici Lucena, ha hecho referencia a ese asunto. "La fuerza impetuosa del tráfico después de la pandemia nos sorprendió a todos y esa fuerza ha colocado a numerosos aeropuertos cerca de su capacidad técnica máxima teórica, esencialmente los dos grandes hubs -El Prat y Barajas- y los grandes aeropuertos turísticos", ha señalado, antes de admitir que en algunos de ellos van "apretados".

De ahí que haya defendido la necesidad de "una nueva ola inversora que no tiene precedentes en las últimas décadas, pero que el sistema necesita". Además, ha insistido en que estas inversiones se basas en criterios "técnicos" y regulados por una de las normativas más exigentes del mundo.

Más del triple

En este sentido, las cifras anunciadas por Sánchez suponen más que triplicar el presupuesto del anterior DORA, que estará vigente hasta 2026, y que contempla 2.250 millones de inversión. Un presupuesto que, eso sí, el Consejo de Ministros ya se ha visto obligado a incrementar en otros 351 millones para realizar mejoras adicionales con las que cubrir el incremento del tráfico por encima del esperado que se ha registrado.

Eso por lo que respecta a la parte regulada, porque si se tienen en cuenta las inversiones de Aena en la parte no regulada la cantidad asciende a 3.542 millones, según ha apuntado Óscar Puente, que también ha aprovechado para defender el sistema de fijación de tarifas de Aena, "más allá de polémicas aparatosas", ha señalado en una velada alusión al enfrentamiento que mantiene Aena con Ryanair por este tema.

Un sistema que, según ha recalcado, permiten "mantener la calidad y efectividad del sistema" y "financiar las inversiones sin apelar al dinero de los contribuyentes", solo con los "ingresos del gestor".

El ministro también ha vaticinado que este año el conjunto de aeropuertos españoles cerrará el ejercicio con más de 320 millones de pasajeros frente a los 309 millones. "Ningún otro país ha crecido más desde la pandemia", ha insistido Puente, que ha recalcado que es el momento de ponerse en marcha para adelantarse a la futura demanda".

Repercusión económica

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha recalcado la importante repercusión económica que tienen las inversiones en los aerpuertos, "más allá de la actividad turística". Así, ha apuntado que "una mejro del 10 % en la conectividad aérea aumenta el PIB per cápita en un 0,5 %. No hablamos de una cifra menor. Además, por cada mil pasajero se crea un empleo directo y un aumento del 1 % de los vuelos ayudan a incrementar los intercambios comerciales un 0,7%", ha explicado durante su discurso.

"Hay una traslación económica mucho más allá del turismo. No solo nos permite volar alto, sino también permite relanzar la economía", ha recalcado.

Así, a su juicio, los 13.000 millones de inversión que ha anunciado, permitirán "seguir modernizando y ampliando no solamente los principales aeropuertos aeropuertos españoles, sino todos aquellos que necesitan adaptarse al crecimiento de la demanda".

Igualmente, Sánchez ha defendido el modelo híbrido público-privado de Aena, que ha insistido en que se rige por criterios de interés general y técnicos. Además, el presidnete ha recalcado que, del presupuestos totoal, hasta 1.500 millones se destinarán a proyectos tecnológicos, de innovación y de sostenibilidad medioambiental, lo que va a permitir alcanzar el hito de “cero emisiones netas” en 2030, adelantándonos veinte años al compromiso global del sector del transporte aéreo.

En cualquier caso, se trata de cifras que no están cerradas, ya que el DORA debe someterse ahora a exposición pública para recoger las posibles alegaciones y sugerencias de los distintos actores implicados. Un proceso complejo que el Gobierno quiere tener finalizado en aproximadamente un año.