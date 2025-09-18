Riera obtuvo autorización para participar en tertulias pese a no estar permitido por ley

El expediente disciplinario abierto a Núria Riera, portavoz del PP en el Consell de Mallorca y funcionaria de la Comunidad Autónoma, aporta información relevante más allá de confirmar que la condena es una simple amonestación.

En el informe, la propia instrucción admite que en ocasiones anteriores la Administración le permitió ausentarse de su puesto para acudir a tertulias políticas, pese a que este tipo de autorizaciones no encajan en la normativa legal. Incluso existe una referencia a la defensa de Riera en la que, para justificarse, cita como antecedente un permiso de características idénticas "que no fue objeto de ninguna observación ni incidencia por parte de la Administración".

El documento reconoce expresamente que Riera obtuvo autorizaciones para acudir a tertulias bajo la cobertura del permiso por "deber inexcusable", una figura legal pensada únicamente para asistir a plenos, juntas de portavoces u otros actos institucionales. Sin embargo, el instructor aclara que esas autorizaciones no debieron haberse concedido, porque participar en tertulias radiofónicas o televisivas no forma parte de las funciones públicas que justifican un permiso laboral.

El informe lo expresa de forma clara: "Durante los últimos años diversos permisos le fueron autorizados y considerados justificados sobre la base de una declaración responsable de la propia interesada, a pesar de que muchas de estas intervenciones no parecen haber coincidido con ninguna asistencia a órganos de gobierno, plenos, comisiones o delegaciones, ni tampoco se ha acreditado su realización en unidad de acto con estas".

Este reconocimiento oficial pone de relieve una laxitud administrativa que permitió a la dirigente popular compatibilizar durante meses su trabajo en la Dirección General de Función Pública con su papel de portavoz. El informe detalla que puede integrarse dentro del permiso si es "un tiempo razonable" de atención a los medios de comunicación, pero deja claro que la intervención en tertulias políticas "no parece formar parte del núcelo esencial de la función representativa".

Hay que recordar que la dirigente popular cobra 130.000 euros por compatibilizar su trabajo como funcionaria con dedicación completa con el 75 por ciento como portavoz del PP en el Consell, si bien la ley -citada también en el expediente- determina que los miembros de corporaciones locales en situación de dedicación parcial podrán percibir retribuciones "siempre que se desarrollen fuera de su jornada de trabajo en la Administración".