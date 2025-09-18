Queen’s College: descubre cómo acceder a las universidades más prestigiosas

Sisu Award y Excelencia Académica

Queen’s College arrancó el nuevo curso con los Sisu Awards. En esta ceremonia, el colegio británico celebra los éxitos académicos y, también, los valores fundamentales que constituyen el espíritu del centro. Resiliencia, crecimiento personal, determinación y un fuerte sentido de comunidad.

Durante la velada, se entregaron diplomas en reconocimiento a los excelentes resultados obtenidos por los alumnos de Year 11, 12 y 13 (4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato) en sus exámenes externos. Cabe destacar que, los alumnos del sistema británico y del Bachillerato Internacional, se enfrentan a evaluaciones estandarizadas que rinden alumnos de todo el mundo. Por lo que, el éxito en estos exámenes, es internacionalmente reconocido y valorado por las mejores universidades.

Este año, los estudiantes de Queen's College han alcanzado resultados excepcionales. / .

El Sisu Award se fundó con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los alumnos de Year 13. Para ello, deben obtener cuatro calificaciones A (o A*) en sus exámenes de A Level o, por primera vez este año, sacar 39 puntos en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Unas calificaciones que los sitúan en el percentil más alto del sistema educativo internacional y que equivalen a un 12’5 sobre 14 en el sistema español.

Queen's College cuenta con espacios extraordinarios, conectados con la naturaleza. / .

Este año, los estudiantes han alcanzado resultados excepcionales, lo que presagia un rendimiento sobresaliente en sus exámenes de último curso. Entre los recién graduados, que ahora seguirán su camino en universidades de renombre como St. Andrews, en Escocia o Trinity College Dublin, cuatro alumnos han logrado el Sisu Award. Durante la ceremonia, Carlotta, galardonada por obtener 40 puntos en el PD IB, expresó su agradecimiento por el premio desde la renombrada Universidad de British Columbia en Vancouver, donde ha iniciado sus estudios en Neurociencia.

El espíritu

Los ganadores de 2024 también enviaron su apoyo desde Harvard, Milán, Reino Unido y los Países Bajos haciendo hincapié en los hábitos y valores adquiridos en Queen’s College. Subrayaron especialmente la disciplina, la constancia y el compromiso inculcados por sus profesores, cualidades que hoy aplican en las exigentes universidades donde continúan su formación.

Como invitado especial, Gabriel Bergas —antiguo alumno y actual padre del colegio— ofreció un inspirador discurso a los estudiantes. Habló de la importancia de no conformarse, de mantener la flexibilidad y la capacidad de adaptarse, de crear conexiones significativas y de no temer a los tropiezos.

Los estudiantes aplican los hábitos y valores adquiridos en Queen’s College en las exigentes universudades donde continúan sus estudios. / .

«Todos vosotros encarnáis el espíritu de Sisu», compartió Gabriel. «Cuando acompañáis a un amigo en momentos difíciles, cuando no os rendís ante los obstáculos… eso es Sisu».

En Queen’s, la excelencia académica va mucho más allá de las notas: es un espíritu que impregna todos los aspectos de la vida escolar y que sigue acompañando a los alumnos mucho después de su paso por el colegio.

Evolución constante, educación personalizada

El colegio se rige por un espíritu de mejora continua, con el objetivo de proporcionar la educación más personalizada posible. Desde ofrecer la opción de elegir entre dos prestigiosos bachilleratos, con una ratio de ocho alumnos por asignatura. En Primaria y Secundaria la media es de dieciocho alumnos, que se reduce a solo catorce en el segundo ciclo para facilitar la preparación ante el reto que este supone.

Con ratios reducidas y la posiblidad de elegir entre una amplia gama de materias, Queen's College ofrece educación personalizada. / .

Los alumnos pueden elegir entre una amplia gama de materias tanto en el programa A Level como en el IB Program del diploma. Cada año, se adapta la oferta para alinearla lo mejor posible con las necesidades e intereses de cada promoción.

Todo esto, en espacios extraordinarios e inspiradores, conectados con la naturaleza, que responden a las necesidades específicas de cada etapa educativa.

Queen's College cuenta con espacios inspiradores, como la sala de arte. / .

QUEEN’S LINGUA: CURSOS DE INGLÉS DESDE LOS 3 AÑOS

Reforzando su compromiso con la enseñanza de idiomas, Queen’s College ofrece Queen’s Lingua, su academia de inglés dirigida exclusivamente a estudiantes externos. Esta consolidada propuesta, única en Mallorca, acompaña a niños y jóvenes desde los 3 años hasta el C1… ¡y más allá!

Con una metodología propia basada en el Task-Based Learning y un enfoque comunicativo, Queen’s Lingua garantiza una adquisición mediante un enfoque natural, práctico y adaptado a situaciones reales. Los programas evolucionan con el alumno: comienzan con clases dinámicas y lúdicas, y progresan hacia una estructura académica sólida que prepara con éxito para los exámenes oficiales.

Horarios: Lunes a jueves 17:30h-19:00h y sábados intensivos de 9:45-13:00h.

Las instalaciones de Queen's College se integran en el entorno. / .

QUEEN’S CENTRE: UN ESPACIO SINGULAR ABIERTO AL PÚBLICO

El bienestar es un valor esencial en Queen’s College, y se refleja plenamente en el Queen’s Centre, un centro deportivo abierto también al público. Este espacio, premiado por su arquitectura, ha sido diseñado con un concepto único: borrar los límites entre el bosque de Bellver y las instalaciones, creando una experiencia de conexión total con la naturaleza.

El Queen’s Centre ofrece una amplia gama de actividades para todas las edades, incluyendo fitness, cross-training, natación, nado libre y entrenamientos personalizados. Mucho más que un gimnasio, es un entorno inspirador donde el deporte, la salud y el bienestar integral de toda la familia se viven en armonía con el entorno.