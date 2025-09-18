Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSIB acusa a Prohens de “racismo” por rechazar el reparto de menores migrantes

Negueruela insiste en que el verdadero desafío para las islas es la saturación: “No tenemos problemas con 49 menores en Baleares, sino con recibir 19 millones de turistas”

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela. / Parlament de les Illes Balears

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado duramente este martes contra la postura del Govern balear en relación al reparto estatal de menores migrantes no acompañados, una cuestión que el Ejecutivo de Marga Prohens ha decidido rechazar. “49 menores no acompañados no son un problema para estas islas”, ha afirmado Negueruela, quien ha acusado a la presidenta de situarse en una posición “claramente racista” en esta materia.

“El Govern de Prohens quiere tener una postura claramente racista y quiere hacer racismo con una cuestión”, ha denunciado el socialista, al tiempo que ha reivindicado que el Gobierno central “está poniendo más recursos y el Govern no quiso ir a la conferencia sectorial para coger estos recursos”.

Negueruela ha insistido en que el verdadero desafío para las islas no son los menores migrantes, sino la presión turística. “No tenemos problemas con 49 menores en Baleares, tenemos un problema con recibir 19 millones de turistas”, ha remarcado, subrayando lo que considera una evidente incoherencia en las prioridades del Ejecutivo autonómico.

El diputado socialista ha advertido además de que la actitud del Govern supone un “error” político de calado. “Están alimentando a Vox. El enfrentamiento con el Gobierno solo significará menos recursos para la gestión de los consells insulares”, ha alertado.

Negueruela ha concluido acusando a Prohens de utilizar esta cuestión como arma partidista: “Lo primero para ella es la confrontación con Pedro Sánchez”. Según el portavoz socialista, esta estrategia no solo perjudica a los menores migrantes que necesitan atención, sino también a las propias instituciones de las islas, que dejarán de beneficiarse de los fondos estatales destinados a la acogida.

