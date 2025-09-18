Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prohens destaca al Hospital Sant Joan de Déu como un "ejemplo de dedicación e innovación"

Acto de celebración de los 70 años del Hospital Sant Joan de Déu.

Acto de celebración de los 70 años del Hospital Sant Joan de Déu. / CAIB

EP

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado al Hospital Sant Joan de Déu como "un ejemplo de dedicación e innovación" dentro del sistema sanitario público de Baleares.

Con estas palabras se ha expresado la líder del Ejecutivo durante su intervención por la conmemoración del 70 aniversario de este centro, del que ha aseverado que cuenta con un modelo de asistencia integral e interdisciplinar que aborda las enfermedades y las necesidades de los pacientes y sus familias.

Así, ha señalado que este hospital "forma parte de la vida, la memoria y la historia" de los ciudadanos de Baleares, puesto que, a su modo de ver, en estos 70 años ha dado "una lección de adaptación, transformación y compromiso" a las necesidades reales de la sociedad.

Prohens ha manifestado que una de las cosas que define al hospital es la capacidad de "mirar hacia delante y reinventarse", al tiempo que ha elogiado su ubicación, sus instalaciones y el compromiso de su personal.

Además, ha destacado que el hospital pasara de ser un centro dedicado a la atención de los niños a ser "un referente en la geriatría, la cirugía ortopédica y la neurorrehabilitación, lo que evita que los baleares se tengan que desplazar a la península.

Todo esto ha indicado que contribuye a la apuesta que hace el Govern para que la ciencia, la investigación y la innovación sean "una de las banderas para llevar a cabo la transformación en Baleares".

Por estos motivos, ha resaltado los premios que recibió el hospital en distintas categorías de la Gala de la Salud celebrada recientemente.

